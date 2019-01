Před třiceti lety v hodnosti nadporučíka velel Jan Slezák jedné z rot Pohotovostního pluku Veřejné bezpečnosti. Obávaného pořádkového útvaru určeného komunisty k potírání tzv. hromadných protispolečenských vystoupení. Pod sebou měl mladé hochy v bílých přilbách, s bílými obušky a plexisklovými štíty. Byl se svými muži v akci i v lednu 1989, v době tzv. Palachova týdne. Jako jeden z mála je o tom nyní ochoten mluvit.

HN: Jak na Palachův týden vzpomínáte?

Abych řekl pravdu, už mi ty zákroky splývají. Nebylo to tak, že bychom všichni byli na všech. To bylo na střídačku. Takže vám přesně neřeknu, kdy jsem byl během toho týdne já. Vzpomínám si ale, jak jsem jeden den jezdil ve voze UAZ a vyzýval tlampačem lidi, aby se rozešli, že demonstrace je nezákonná. Objížděli jsme Václavák kolem dokola. Bylo to stejně k ničemu, protože se nerozešli. Potom jsme vytlačovali lidi dolů z náměstí směrem na Příkopy a rovně do Rytířské. A vzpomínám si třeba také, že jeden den jsme vyklízeli Václavák, kdy tam prakticky nikdo nebyl. Jen turisté i lidé, co šli třeba do kina. Přesto jsme měli za úkol náměstí vyčistit. A to bylo poprvé, kdy jsme se zeptali, proč to děláme, proč vyhazujeme lidi, když tam ani nedemonstrují.

HN: Vy sám jste někdy vzal někoho obuškem po hlavě?

Jediný, kdo ode mně za celý život obuškem dostal, byl jeden Němec, když jsem sloužil na oddělení ve Školské ulici a on se rval U Fleků.

HN: Byl jste v pozici velitele roty, co jste svým lidem říkal před zásahem?

Rozkaz zněl vytlačit lidi ven. Ti naši kluci tam napochodovali – buď měli před sebou štíty, nebo v předpažení nataženy obušky. To má psychologický efekt, demonstranta to obvykle zastraší. A ten by měl sám odejít. Když ne, je vytlačen. Jestli někdo z policistů někoho uhodil obuškem, bylo to vždy na jeho osobní zodpovědnost. Nikdy nebyl vydán povel, aby někoho řezali.

HN: A přesto to dělali, často hlava nehlava. Proč?

Bylo by třeba se detailně podívat na nesestříhané záběry, kdo koho mlátil. Zda byl obušek černý, nebo bílý. I to je rozdíl. Pohotovák měl bílé. Podívejte se, kolikrát kdo koho uhodil bílým obuškem. Od začátku se ale všechno svádí na kluky z pohotováku. Přitom tam zakročovali i policajti z místních oddělení, také stáťáci (příslušníci StB, pozn. red.), kteří byli nejhorší, kopali lidi a opravdu je řezali hlava nehlava. Já to říkám už od té revoluce, ale nikdo to nikdy nechtěl slyšet.