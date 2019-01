Provizorní náhrada spadlé lávky mezi pražskou Trojou a Císařským ostrovem bude dokončena v únoru 2020. Na svém twitterovém účtu to napsal primátor Zdeněk Hřib (piráti). Stavba provizoria by podle předpokladu města měla začít letos na jaře. Lávka se zřítila 2. prosince 2017 a zraněni byli čtyři lidé, z toho dva vážně. Praha jim loni každému dala 50 tisíc korun a do konce letošního ledna by jim měla pojišťovna vyplatit další částku. Příčina pádu zatím není známa.

"Zahájení výstavby předpokládáme na začátku druhého kvartálu tohoto roku. V prvním kvartálu příštího roku by měla být zprovozněna," uvedl mluvčí magistrátu Vít Hofman.

Provizorní lávka nahradí tu původní ve stejné trase a spojí přes řeku ulici Pod Havránkou v Troji s Císařským ostrovem. Sloužit bude pro chodce, cyklisty a budou po ní moci přejíždět v případě potřeby i záchranáři. Nyní na místě funguje přívoz. V budoucnu chce Praha vypsat architektonickou soutěž na finální podobu lávky, která má mít šířku šest až sedm metrů.

Kdo je zodpovědný za předloňský pád lávky, zatím není jasné, protože ještě neskončilo vyšetřování policie.

