Minulý čtvrtek měl pražský dopravní podnik rozlepovat obálky s nabídkami na jednu z nezbytných zakázek pro stavbu metra D: geomonitoring, tedy geotechnický průzkum. Vybraná firma má za odhadovaných 115 milionů korun hlídat, co ražba štol na metru D bude dělat s podložím a zda neohrozí trasu C, kterou bude křižovat ve stanici Pankrác.

Jenže zakázku, kterou vypsalo ještě minulé vedení v čele Martinem Gillarem, nová správa na poslední chvíli změnila. A to kvůli protestům potenciálních uchazečů, že podmínky jsou příliš přísné, a podezření, že jsou šité na míru některé firmě.

"Rozhodli jsme se, že zlehčíme podmínky a posuneme termín, aby se mohlo přihlásit více firem," potvrdil náměstek pražského primátora Adam Scheinherr, který dopravnímu podniku přikázal, aby požadavky upravil.

"Kvalifikační předpoklady, které měly pokrýt zkušenost firmy, jsme zmírnili zhruba na polovinu. Nějakou zkušenost budeme vyžadovat, protože je to významná zakázka, ale nesmí to být přehnané. Musí to být férová soutěž," uvedl nový ředitel dopravního podniku Petr Witowski, který v polovině prosince vystřídal Gillara.

Odkládané metro

Dopravní podnik navíc ještě ani nevybral firmu, která bude provádět samotný geologický průzkum. Uchazeči sice museli své nabídky odevzdat do 8. prosince, ale podnik ještě nabídky nevyhodnotil a nevyhlásil vítěze. Přitom v dubnu 2017 tehdejší ředitel Gillar v rozhovoru pro Aktuálně.cz uvedl, že geotechnický průzkum začne v létě 2018.

Podle mluvčí dopravního podniku Anety Řehkové by měly práce na inženýrskogeologickém průzkumu začít do poloviny letošního roku. "DPP plánuje zahájit průzkum v prvním pololetí roku 2019, nicméně přesný termín zahájení prací je závislý na dalším průběhu zadávacího řízení, které je v procesu a nyní nelze přesně stanovit termín podpisu příslušných smluv," uvedla Řehková.

Stavbu metra D označují pražští politici už třetí volební období za prioritní dopravní stavbu. Ještě před pěti lety tvrdili, že desetikilometrový úsek z Pankráce do Písnice za více než 40 miliard bude zprovozněn do roku 2022, aby na ně bylo možné použít peníze vyčleněné z fondů EU. Nyní přiznávají, že nejoptimističtější termín je rok 2027.

Stavbu komplikuje především to, že město i dopravník podnik zaspaly s výkupem potřebných pozemků. Problémy s výkupem měl vyřešit společný podnik s Pentou, který by mohl majitelům zaplatit za vykupované pozemky vyšší ceny. Ten ale končící rada nakonec neschválila a část radních jej označila za nevýhodný pro město.

Zkušenost za sto milionů

Zakázku na geomonitoring vypsal dopravní podnik prostřednictvím advokátní kanceláře Rowan Legal počátkem prosince. Ale hned vzápětí se objevily výtky proti tomu, jak je vypsána.