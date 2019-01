Vlastník a ředitel TV Barrandov se chystá založit novou politickou stranu, která ponese název List Jaromíra Soukupa. Společnost Empresa Media, která spadá pod Soukupovo mediální impérium, již v úterý založila oficiální webové stránky a skupinu na Facebooku. Chce bránit národní zájmy před zkorumpovanými politiky a oligarchy.

"Více než rok mluvím s nejdůležitějšími českými politiky o tom, co vás i mě trápí. Systém je tu takový, že bohatí bohatnou, střední třída mizí a chudí chudnou. Politické 'mělo by se' mě přestalo bavit. Zakládám politické hnutí List Jaromíra Soukupa," prohlásil ve středu mediální magnát. "Chci aktivně vstoupit do dění, bez výmluv a prázdných řečí. Prostě dám svoji tvář, svoje jméno všanc," dodal.

Hnutí se podle Soukupa bude ucházet o zájem voličů, neupřesnil ale, jestli už v květnových volbách do europarlamentu. Soukup chce každý rok zveřejnit seznam věcí, které je potřeba změnit a je to možné v daném roce. "Jako jeden z prvních cílů navrhuji, pojďme prosadit trestní odpovědnost politiků za to, že nám jednoduše zdražují život, za nedostatek bytů, za drahé energie, za předražené účty za mobilní internet a telefon," řekl. Česko má být podle něj místem, kde na špatná rozhodnutí státu nedoplácejí obyčejní lidé. "Buďme vlastenci a braňme české národní zájmy," uzavřel.

Soukup kandidoval v evropských volbách v roce 2009 za tehdy jím financovanou Demokratickou stranu zelených, která nakonec získala 0,62 procenta hlasů. Ve straně byl dokonce místopředsedou. Na devátém místě kandidátky obdržel od voličů 72 preferenčních hlasů.

Soukup koupil TV Barrandov koncem roku 2012 od společnosti od Moravia Steel podnikatele Tomáše Chrenka. Poprvé se na obrazovce jako moderátor objevil na jaře 2017 v Týdnu s prezidentem, nedlouho poté přibyl Duel Jaromíra Soukupa a později ještě další pravidelné i občas vysílané pořady, jejichž počet momentálně dosahuje jedenácti.

Soukupovo působení jako moderátora ovšem vyvolává kritiku, například kvůli jeho výrazně podpoře Miloše Zemana před loňskou volbou hlavy státu. Loni v srpnu Rada pro rozhlasové a televizní vysílání poslala televizi pět upozornění na porušení zákona. Podle rady v pořadu Duel Jaromíra Soukupa - prezidentský speciál Soukup jako moderátor dostatečným způsobem neplnil roli kvalifikovaného oponenta, Zemana nevyváženě podporoval také ve dvou dílech pořadu Aréna Jaromíra Soukupa.

Rada se zabývala také pořadem Kauzy Jaromíra Soukupa, který se loni v únoru věnoval hospodaření České televize a na který ČT už během vysílání reagovala živě na Twitteru a uváděné informace vyvracela zveřejňováním faktů. Do konfliktu s televizí veřejné služby se dostal i koncem loňského roku, když v pořadu Týden podle Jaromíra Soukupa vyslovil několik vulgarit na adresu novináře Luboše Rosího. ČT kvůli tomu podala trestní oznámení, což Soukup odmítl jako pokus o cenzuru.

V roce 2016 do Soukupovy skupiny Emprese Média vstoupili čínští spolumajitelé, dnes podle databáze Prodata drží 49 procent akcií Empresy. Od samého počátku existence se ale TV Barrandov potýká se ztrátou, za prvních pět let dosáhla její kumulovaná výše více miliardy korun. Kvůli prodělkům a zápornému vlastnímu kapitálu museli akcionáři několikrát zvyšovat základní kapitál. Hospodaření zůstalo - s výjimkou roku 2016 - v červených číslech i poté, co televizi převzal Jaromír Soukup. Dalším problémem televize je i snižující se sledovanost.