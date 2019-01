Zhruba tři pětiny lidí v Česku jsou pro, aby manželství mohli uzavírat také gayové a lesbické ženy. Proti se naopak staví třetina Čechů a Češek. Postoje se podle vzdělání příliš neliší. Podpora klesá s rostoucím věkem. Odpůrci nad podporovateli převládají jen mezi muži nad 45 let. Průměrný výsledek trojice průzkumů na čtvrteční tiskové konferenci k pokračování kampaně Jsme fér! představil sociolog Daniel Prokop.

V Česku mohou páry mužů či žen uzavírat registrované partnerství, a to od července 2006. Za prvních 11 let to udělalo 2647 dvojic. Registrovaní partneři mohou třeba získat informace o zdravotním stavu svého protějšku. Mohou po něm také dědit jako v manželství. Nemají ale společné jmění, ani nárok na vdovský či vdovecký důchod. Sirotčí penzi nemusí získat ani jejich potomek. Registrované dvojici zákon adopci zakazuje. Ve sněmovně je teď novela občanského zákoníku, která má umožnit manželství všem. Poslanci mají projednávat i návrh, který naopak výslovně zakotvuje manželství jako svazek muže a ženy.

"Říká se, že společnost není připravena. Nejkonzervativnější skupinou jsou přitom muži nad 45 let. Je to jediná skupina, kde je podpora (manželství pro všechny) menšinová. Tato skupina je přitom nejvíc prezentovaná v politice a míní, že veřejnost si myslí to, co oni. Česká politika je proto konzervativnější než česká veřejnost," uvedl Prokop.

Postoj k manželství pro všechny zjišťovalo v poslední době několik průzkumů. Sociolog představil výsledky, které vycházejí ze zjištění Centra pro výzkum veřejného mínění a agentur Median a PEW. Celkem jim odpovídalo přes 3200 Čechů a Češek. Zjištěné údaje představují průměrné hodnoty.

Odpůrci manželství pro všechny měli většinu do roku 2008. Mezi lety 2009 až 2015 byly oba tábory vyrovnané. Od roku 2015 převládá názor, že by gayové a lesby měli mít možnost manželství uzavírat. Podle průměrných výsledků trojice průzkumů si to myslí 61 procent dotázaných. Celkem 21 procent je rozhodně a dvě pětiny spíš pro. Určitě proti se staví 13 procent dotázaných, každý pátý je pak spíš proti. Šest procent oslovených neví.

Nejvyšší průměrnou podporu má manželství pro všechny v Karlovarském, Ústeckém a Středočeském kraji. Souhlasí s ním sedm z deseti lidí. Nejmenší souhlas je v Moravskoslezském kraji, kde ho vyslovilo 53 procent dotázaných. Pro je i 56 procent vdaných a ženatých. Podpora klesá s rostoucím věkem. Sňatky gayů a leseb by si uměly představit téměř tři čtvrtiny mladých do 29 let a bezmála polovina lidí nad 60 let. Proti je pětina dotázaných do třicítky a 45 procent nad 60 let.

Na podporu manželství pro všechny spustili aktivisté před dvěma lety kampaň Jsme fér. Její součástí byla i petice, kterou podepsalo kolem 70 350 lidí. Nyní bude na sociálních sítích i ve vybrané televizi k vidění černobílý spot, v němž vystupují rodiče gayů a leseb.

Sněmovna má novelu občanského zákoníku s manželstvím pro všechny, pod kterou se podepsala víc než čtvrtina poslanců z různých klubů, v programu své lednové schůze. Začíná příští týden, není ale jisté, jestli se bod bude projednávat.