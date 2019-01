Pouhých devět slov, tak krátká je novela školského zákona z pera zastupitelů Karlovarského kraje, kterou poslanci zřejmě projednají tento týden. Přesto může jít o zásadní proměnu českého vzdělávání. Výrazně by se totiž omezila šance dětí studovat střední školu. Pokud změna projde, krajští radní by mohli diktovat ředitelům, kolik dětí přijmou ke studiu. A tahle novela je jen první v řadě, kterou krajští politici chtějí měnit českou vzdělávací politiku.

"Předpokládaný počet přijímaných uchazečů může zřizovatel podmínit svým schválením," říká zmíněná karlovarská novela. Zřizovatelem většiny středních škol jsou právě kraje. Dnes mohou řediteli do počtu studentů mluvit nepřímo, konkrétně navrhovat úpravy kapacity školy v rejstříku škol. Kraje by ale chtěly víc, každý rok přímo rozhodnout, kolik dětí nastoupí na gymnázium a kolik do učení, kolik z nich bude zedníkem a kolik zdravotní sestrou.

Zatím se zdá, že se pro tuhle změnu nenajde dost poslaneckých hlasů, soudě alespoň z toho, že do sněmovny jde s "nesouhlasným stanoviskem" vlády. Podle ministra školství Roberta Plagy (ANO) se jedná o nesystémový zásah do rozdělení pravomocí mezi zřizovatelem a ředitelem školy, který by přinesl řadu komplikací.