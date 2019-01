Snahy o ovlivňování justice, které se v posledních týdnech skloňují zejména v souvislosti s prezidentskou kanceláří, tu budou podle slov bývalého ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (ANO) vždy. A to je podle něj samozřejmě špatně. Řekl to v reakci na informace týdeníku Respekt, který nedávno poukázal na netradiční schůzky kancléře Vratislava Mynáře s některými soudci. Hradní úředník je prý seznamoval s názorem prezidenta na vybrané případy, které měli zrovna na stole.

Mynář Respektu sdělil, že na svých kontaktech se soudci, mezi něž patří například ústavní soudce Vojtěch Šimíček či bývalý předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa, nevidí nic špatného. Uvedl, že se s představiteli justice scházel proto, aby je "informoval o stanoviscích, postojích a postupu prezidenta republiky". "To je zcela legitimní součást mé práce na pozici vedoucího Kanceláře prezidenta republiky," dodal.

S tím však nesouhlasí nejen jeho předchůdci ve funkci kancléře prezidentů Václava Klause a Václava Havla, které Respekt oslovil, ale ani bývalý ministr Pelikán. "Jestli je něco absurdní, tak je to fakt, že někdo říká, že je snad normální sdělovat soudci názor, jak má dopadnout nějaké řízení," komentoval Mynářovu obhajobu Pelikán. Snahy o ovlivňování soudů tu podle exministra byly i v minulosti, justice si je ale "vědoma své nezávislosti a nedá ji všanc".

I za dob Pelikánova úřadování na ministerstvu spravedlnosti se Zemanova kancelář aktivně zajímala o jedno rozhodnutí. Týkalo se údajného ruského hackera Jevgenije Nikulina zadrženého v roce 2016 v Praze, o němž se dva roky poté rozhodovalo, zda ho Česko vydá na základě původního zatykače do USA, či do Ruska.

Nikulin byl českou policií zadržen na základě podnětu od amerických kolegů. Spojené státy na něj vydaly zatykač kvůli obvinění z krádeže dat na různých sociálních sítích. A nejen to. Podle médií měly tamní úřady o Nikulina zájem i proto, že zná pozadí ruské kybernetické války proti Západu. Rusko naopak svou žádost opíralo o několik let starý - a původně odložený - prohřešek. Respekt navíc připomíná, že ho Rusové otevřeli až v době, kdy se hacker dostal do Prahy a hrálo se o jeho vydání do USA. Mynář tehdy v souvislosti s případem Pelikána kontaktoval, oprávněnost vydání do USA zpochybňoval i prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Kam Nikulina Česko vydá, záviselo právě na Pelikánově rozhodnutí. Nikulin nakonec skončil ve Spojených státech.