Ministerstvo školství nebude připravovat návrh na zavedení hranice úspěšnosti pro přijetí ke studiu maturitních oborů, jak žádají kraje. Ty by měly ke zkvalitnění vzdělávání spíš regulovat nabídku škol, a to i podle potřeb zaměstnavatelů. Po pondělním jednání tripartity to novinářům řekl ministr Robert Plaga. Šéfka Asociace krajů ČR Jana Mračková Vildumetzová Plagu (oba ANO) vzápětí kritizovala za nečinnost při zvyšování kvality středních škol.

Stanovení hranice úspěšnosti neboli cut-off score (COS) pro přijetí na maturitní obory požaduje Asociace krajů ČR. Podle ní by to pomohlo zvýšit úroveň vzdělávání. Podle analýzy ministerstva by to ale dopadlo na chudší regiony a ještě víc by to prohloubilo rozdíly mezi jednotlivými kraji v Česku.

"Shodli jsme se na tom, že je potřeba řešit kvalitu škol, a mám za to, že cut-off score je bariéra vstupu na střední školy, ne správný nástroj," uvedl Plaga. Podle něj by správnou cestou byla "regulace nabídky vzdělávání". Vliv na otevírané obory mají kraje jako zřizovatelé řady škol, měly by nabídku zatraktivnit. Ministr dodal, že na kvalitu vzdělávání má dohlížet školní inspekce i stát.

Podle šéfky asociace za situaci ve školství odpovídá ministr. "Ten ale v současnosti z mého pohledu nekoná. Úroveň vzdělávání klesla tak, že je pro nás zcela nepřijatelná. Protože se ze strany ministerstva školství stále nic neděje, byli jsme nuceni přijít aspoň s dílčím návrhem," uvedla v tiskové zprávě Mračková Vildumetzová. Považuje za "naprosto nekorektní", že hejtmany ministr s výsledky své analýzy o cut-off score neseznámil a nediskutoval s nimi o ní. Bez návrhu ministerstva ke změně systému kraje problémy nevyřeší, podotkla šéfka asociace. Podobně se vyjádřili i někteří další hejtmani. Stěžují si na to, že se s nimi debata nevede.

Ministrovo stanovisko podporují i zaměstnavatelé a odboráři. Firmy stojí o posílení technických škol a učebních oborů. "Ani my si nemyslíme, že by metoda (cut-off score) byla optimální. Mohla by mít diskriminační dopady a uzavírat přístup ke vzdělávání," řekl místopředseda Českomoravské konfederace odborových svazů Jan Samek. Podle něj by bylo riskantní stanovit hranici jen podle výkonu žáků ve dvou předmětech - v matematice a češtině.

Plaga předpokládá, že ve vládě má podporu jeho názor, ne požadavek krajů. Podle šéfa Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů Jana Wiesnera premiér Andrej Babiš (ANO) na tripartitním jednání řekl, že bude ještě jednat s hejtmany. Se zástupci krajů chtějí o vzdělávání a potřebě pracovních sil jednat i zaměstnavatelé.

Podle místopředsedy odborové centrály Samka se v Česku vžila představa, že každý musí mít maturitu. "Měla by se vrátit pověst dobrého učňovského školství, které kvalifikuje člověka k povolání, jež maturitu nevyžaduje. Rodiče neposuzují vždy zcela realisticky schopnosti svých dětí. Pokud je maturita pro každého, budeme muset s parametry dolů," řekl Samek.

V Česku se od jara 2017 na všechny maturitní obory kromě uměleckých dělají jednotné státní přijímačky. O přijetí ale dál rozhodují ředitelé středních škol.