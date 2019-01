Podle mluvčí Technické správy komunikací Barbory Liškové je v Praze přes 40 mostů ve velmi špatném stavu. S informací přišla Česká televize.

Technický stav poškozených silničních i pěších mostů odpovídá šestému klasifikačnímu stupni ze sedmi. Loni v lednu do této kategorie patřilo pouze 23 mostů.

Mezi mosty v havarijním stavu patří například Libeňský most, který byl v minulosti uzavřen. Pražský magistrát si nyní nechává vypracovat studii o možných opravách mostu, která by měla být hotová v únoru. Most by se bourat prozatím neměl.

Kvůli nutným opravám byl loni taktéž uzavřen Hlávkův most u stanice metra Vltavská. Provoz byl uzavřen i pod konstrukcí, takže tudy nemohly projíždět tramvaje. Ty se na svou běžnou trasu mohly vrátit potom, co byl most podepřen. Aktuálně mohou přes Hlávkův most projíždět pouze osobní auta v jednom jízdním pruhu.

Na špatný technický stav pražských mostů poukázala mimo jiné i nehoda z roku 2017, kdy se zřítil pěší most, který spojoval Trojou s Císařským ostrovem. Při pádu se zranilo několik lidí.

Kromě těchto mostů potřebuje rekonstrukci také Palackého most z Palackého náměstí na Smíchov a řada dalších mostních konstrukcí.