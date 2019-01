Pražský dopravní podnik prodloužil s firmou Globdata smlouvu o zprostředkování prodeje SMS jízdenek. Prodloužení je ale jen dočasné. A to do doby, než vybere nového provozovatele služby. Nebo do doby, než službu začne provozovat samo město.

"O provozování služby projevil zájem Operátor ICT," uvedl nový generální ředitel dopravního podniku Peter Witowski.

Operátor ICT je stejně jako dopravní podnik stoprocentně vlastněný hlavním městem a má na starosti již například Lítačku, projekty Smart Cities či další ICT projekty pro hlavní město.

Původní smlouva s Globdata na poskytování služby SMS jízdenky měla vypršet 31. ledna. Nového provozovatele hledá město i kvůli vysoké marži, které za službu SMS jízdenek platí – Globdata si účtoval 20 procent z ceny každé jízdenky. Tedy například z ceny nejběžnější jízdenky za 32 korun dostal dopravní podnik jen 25 korun. U ostatních druhů jízdného činí provize pod pět procent a z nově zaváděných bezkontaktních platebních terminálů dokonce jen dvě procenta.

Mluvčí Globdata Tomáš Sazima tvrdí, že marže je tak vysoká, protože musí platit poplatky operátorům. "Ta část, kterou inkasuje naše společnost, je minimální," říká.