Švagr premiéra Andreje Babiše (ANO) Martin Herodes odešel ze dvou firem Agrofertu, ve kterých do loňska působil. Uvedl to v úterý deník E15. Herodes byl ve strukturách Agrofertu jednatelem PR agentury Panda Media a vlastnil podíl ve firmě Respo Spol, zaměřené na zemědělskou výrobu. Loni holding opustila i Babišova manželka Monika Babišová. Premiér dříve Agrofert vlastnil, v roce 2017 vložil akcie svých firem kvůli zákonu o střetu zájmů do svěřenských fondů.

Panda Media i Respo Spol loni prošly fúzemi, po kterých Herodes ve firmách přestal působit. V agentuře Panda Media byl Herodes od roku 2015 jednatelem. Loni se agentura sloučila s Imobou, nástupnickou firmou společnosti Čapí hnízdo, a zanikla. Herodes tak pozici jednatele ztratil. V Respo Spol držel Herodes od roku 2008 menšinový podíl, který postupně snižoval. Poslední zbytek podílu prodal loni jiné firmě Agrofertu v rámci fúze, při níž se Respo Spol sloučil s firmou Agrobor, která rovněž spadá pod holding. Mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka odmítl změny komentovat.

Herodesova sestra, manželka premiéra Babiše Monika, již také v rámci holdingu nepůsobí. Loni v květnu rezignovala na post v představenstvu firmy Imoba, která vlastní areál Čapí hnízdo. Kvůli sporné padesátimilionové dotaci na Čapí hnízdo čelí premiér Babiš, jeho manželka, švagr a dvě dospělé děti obvinění z dotačního podvodu.