Technická správa komunikací v Praze eviduje dva mosty v havarijním stavu a další řadu mostů ve velmi špatném stavu, celkem jde o 42 mostních objektů. V praxi je toto číslo ale menší, protože z laického pohledu se jeden most skládá často z více mostních objektů, které mohou být v různém stavu. "To, co člověk vnímá jako jeden most, je často z technického pohledu několik samostatných mostních objektů, které tvoří soumostí," vysvětluje mluvčí Technické správy komunikací (TSK) Barbora Lišková. "To ale pouhým okem laik často nerozezná," upozorňuje. Příkladem může být třeba Libeňský most, který ve skutečnosti tvoří soumostí šesti navazujících samostatných mostů.

"Počet mostů v šesté kategorii stavebního stavu (velmi špatný stav - pozn. red.) tak může na první pohled vypadat vysoký, ale například Libeňský most je tam ve skutečnosti dvakrát, protože dva ze šesti samostatných mostů Libeňského soumostí jsou v kategorii šest. A takových příkladů jsou v Praze desítky," říká Lišková.

Za vyšším počtem mostních objektů v této kategorii stojí i přísnější kontroly problematických typů konstrukcí jako třeba ty z předpjatého betonu. "Navýšili jsme počet mimořádných mostních prohlídek, v posledních dvou letech jsme také znásobili počet diagnostik, přidali další měření a zpřísnili už tak přísné posuzování stavu mostu právě u konstrukcí, které se ukázaly v poslední době jako problematické," tvrdí Lišková.

Systém kontroly mostů je v Česku ve srovnání se zbytkem Evropy na vysoké úrovni, uvedl loni Michal Drahorád z katedry betonových a zděných konstrukcí ČVUT. "V porovnání s Itálií jsme zhruba o tisíc let napřed," řekl v souvislosti s pádem mostu v Janově.

Mosty ve velmi špatném a havarijním stavu

Škálu tvoří celkem sedm stupňů, přičemž poslední je stav havarijní. V havarijním stavu jsou v současné době dva pražské mostní objekty. Prvním je Hlávkův most u stanice metra Vltavská. Na únor plánuje TSK havarijní podepření mostu, které ho přeřadí do nižší, šesté kategorie. Prozatím je most zajištěn jen provizorně.

Druhým mostním objektem je jedna ze dvou lávek pro pěší, která je součástí železničního soumostí, jež spojuje Smíchov a Výtoň. Technická správa komunikací na konci roku 2017 lávky uzavřela. Jedna z nich už je po rekonstrukci otevřená, druhá se bude opravovat od května do října letošního roku.

Ve velmi špatném stavu je podle Liškové 42 mostních objektů, do přehledné mapy HN vybraly nejdůležitější z nich. Mezi nimi jsou kromě Libeňského mostu také Karlův most, Palackého most, mosty přes železniční tratě, ale i podchody.

fialová - mosty v havarijním stavu, růžová - mosty ve velmi špatném stavu, žlutá - podchody ve velmi špatném stavu, hnědá - mosty přes železniční trať ve velmi špatném stavu.

Opravy Libeňského mostu se dopravy zřejmě nedotknou

Libeňský most chce hlavní město začít opravovat letos. Nejdříve se budou rekonstruovat části, které nemají bezprostřední vliv na dopravu na mostě. Konkrétní postup prací při opravě konstrukce pak určí studie, kterou do konce března vypracuje Kloknerův ústav ČVUT, uvedl náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha sobě). Podle něj ústav zvažuje dva možné způsoby oprav. O jaké jde, neřekl.

Město nejdříve zahájí rekonstrukci těch částí mostu, ke kterým není komplikované získat stavební povolení a kvůli nimž nebude nutné jej uzavřít. "Zaměřujeme se teď tedy převážně na opravu částí pro pěší, bočních zdí, kandelábrů a dále na přeložku sítí," řekl Scheinherr.

Dopravy na mostě by se neměly dotknout ani budoucí práce na pilířích a základech. "To se nedotkne dopravy a může se to udělat při provozu, ale k tomu bude složitější získat stavební povolení. Takže to nebude letos, ale bude se to letos připravovat," řekl Scheinherr.

Vedle zmíněné studie čeká město ještě na dokument od společnosti Pragoprojekt, která navrhne postup v případě přeložky inženýrských sítí. Scheinherr řekl, že kolektor, v němž jsou umístěny všechny sítě, v této části města nevznikne.

"Budovat kolektor nemá žádný velký význam, takže se jedná o nějaké menší přeložce nebo vznikne tzv. podvrt. Pragoprojekt zjistí nejlepší možný způsob," řekl.

Diagnostika mostů a oprava ledolamů

Praha si nedávno nechala udělat zátěžové testy mostu Legií a zpracovává se diagnostika Hlávkova mostu, který je rovněž ve špatném stavu. Chystá se diagnostika Palackého a Barrandovského mostu. Opraven bude muset být i Mánesův most, který byl sice rekonstruován asi před deseti lety, avšak zatéká do něj.

Zatížitelnost je maximální přípustná hmotnost vozidel, která mohou přes most projet. Podle zákona má bezpečnost zajistit vlastník mostu a komunikace, na níž se most nachází. Pravidelné prohlídky mostů se provádí jednou maximálně za pět let, četnost prohlídky ale závisí na stavu mostu.

Změnou projde i Karlův most. Ledolamy u mostu sice prošly generální opravou v roce 2002, když se prováděla rekonstrukce spodní stavby mostu, v současnosti však plánuje Technická správa komunikací vyměnit jejich nadvodní část.

Poškozené části nahradí novými dřevěnými profily. Spodní konstrukce zůstane beze změn. Kromě toho se na Karlově mostě vymění slavnostní osvětlení. Opravy by měly začít ještě letos. Ledolamy tohoto typu jsou v Praze pouze u Karlova mostu.

Klasifikační stupeň Stav konstrukce Vady a poruchy I Bezvadný Bez vad II Velmi dobrý Vzhledové vady neovlivňující zatížitelnost III Dobrý Větší vady neovlivňující zatížitelnost IV Uspokojivý Vady a poruchy bez okamžitého vlivu na zatížitelnost V Špatný Vady a poruchy ovlivňující zatížitelnost, odstranitelné bez větších zásahů VI Velmi špatný Vady a poruchy ovlivňující zatížitelnost, odstranitelné velkou opravou VII Havarijní Vady a poruchy ovlivňující zatížitelnost tak, že vyžadují např. uzavření mostu, hrozí katastrofa