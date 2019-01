Asociace krajů ČR chce i přes odpor ministra školství prosadit ve sněmovně novelu školského zákona o zavedení cut-off score, tedy zvýšení bodové hranice pro přijetí k maturitnímu studiu. Hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák (ANO) připravuje návrh zákonodárné iniciativy, který obsahuje také zmíněnou změnu přijímaček. Ministr školství Robert Plaga (ANO) však tvrdí, že má podporu vlády, prosadit návrh ve sněmovně tedy nebude pro kraje jednoduché.

Cut-off score by vyřadilo méně talentované uchazeče, kteří by se na školu jinak dostali jen díky benevolentním přijímačkám. Ministerstvo školství takový návrh odmítá s tím, že by šlo o omezení dostupnosti vzdělávání.

Kraje hovoří i o možnosti nastavit bodové hranice pro každou školu zvlášť a nasměrovat tak uchazeče na školy, o které není zájem. Hlavním účelem této regulace má být podle hejtmanů navýšení úspěšnosti maturujících studentů.

Plaga jim oponuje, že úspěšnost maturantů se nezvedne snížením počtu přijatých studentů, ale zlepšením kvality výuky na středních školách. Z úst dalších kritiků zní slova jako diskriminace a demotivace.

Redakce HN připravila přehled, co to cut-off score je a co se kolem klíčové podmínky pro vstup na maturitní obory v Česku děje.

Co je "cut-off score"?

Na maturitní obory se dnes dostává spousta dětí, které však nemají k takovému studiu dostatečné předpoklady. Zároveň je potřeba dostat více dětí na učňovské obory, protože vyučených lidí, kteří by ovládali nějaké řemeslo, je na trhu nedostatek. Oba tyto problémy se Asociace krajů ČR rozhodla vyřešit tím, že chce ztížit přijímací zkoušky na střední školy. Navrhuje, aby se zavedlo takzvané "cut-off score", tedy nepodkročitelný počet bodů, které by děti u přijímacích zkoušek musely splnit, aby mohly být na střední školu vůbec přijaty. Tím by se podle hejtmanů snížil počet neúspěšných maturantů a děti, které by se na maturitní obor nedostaly, by tím pádem podle nich zamířily na učňovské obory. "V rámci našich diskusí jsme nejčastěji debatovali o hranici pohybující se okolo třiceti bodů ze sto možných souhrnně za oba předměty – tedy český jazyk a matematiku," uvedla pro HN předsedkyně Asociace krajů ČR a jedna z největších propagátorů návrhu, hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová.