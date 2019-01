Zástupci firmy Thermal Pasohlávky, kterou vlastní kraj a obec Pasohlávky, v úterý podepsali s čínskými partnery ze společnosti RiseSun smlouvy na prodej pozemků za skoro 380 milionů bez DPH. U Pasohlávek by na nich měly vzniknout lázně za více než miliardu korun. Hotové mají být do sedmi let. Kraj tam zároveň postaví menší léčebný ústav se 160 lůžky.

Smlouvu podepsali předseda představenstva Thermalu Pasohlávky Martin Itterheim, člen představenstva Jiří Oliva a generální ředitel RiseSun Sü Ťie. "Pro nás to není konec, ale jen krok dopředu. Čekají nás další důležité kroky a těžká práce," řekl Sü Ťie. Podle něj je podpis smlouvy završením dvou let práce. Dodal, že firmu nyní čeká získávání stavebních povolení a dokončení všech detailů. Dál chce spolupracovat s Jihomoravským krajem a Pasohlávkami.

Podle Itterheima společnost uhradila peníze za pozemek a složila také 100 milionů korun jako bankovní záruku na to, že v místě postaví domluvený lázeňský komplex. "Společnost se zavázala podle kupní smlouvy, že do sedmi let zprovozní lázeňské centrum. Do tří let má mít územní rozhodnutí, do pěti let stavební povolení a do sedmi let kolaudační rozhodnutí," uvedl Itterheim. Pokud lázně stát nebudou, bankovní záruka Číňanů propadne a Thermal Pasohlávky bude mít nárok vzít si pozemky zpět. "Museli bychom za ně uhradit cenu. Ale máme právo odstoupit od smlouvy a další práva na to hlídat si, co tam vznikne," uvedl Itterheim.

Thermal Pasohlávky podle něj z lokality neodchází. Zůstane mu tam pozemek pro léčebný ústav. "Zároveň máme v majetku veškeré sítě a komunikace, takže budeme intenzivně spolupracovat," řekl Itterheim. Letos chce získat stavební povolení na menší léčebný ústav, který nebude součástí čínské investice. "Příští rok by se mohlo kopnout do země," dodal.

Jednání s Číňany ohledně lázní začala už v minulém volebním období za vedení ČSSD a KDU-ČSL. Nové vedení kraje v čele s hnutím ANO pak zvažovalo dvě varianty, a to vznik společného podniku a pak následnou stavbu, nebo prodej pozemků investorovi. Nakonec dostala přednost druhá možnost.