Dopravní infrastruktura v Praze by potřebovala investice za více než 30 miliard korun. Největší deficit má město ve stavu mostů. V letošním roce vydá z rozpočtu na investice v dopravě asi čtyři miliardy korun, do roku 2022 by měl být třicetimiliardový vnitřní dluh snížen na polovinu. Na úterním setkání s novináři to řekl náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě).

"Deficit zanedbanosti, když budeme brát čistě komunikace, které má ve správě Technická správa komunikací (TSK), tak je to okolo 20 miliard korun. Pokud vezmeme celkovou dopravu v Praze včetně železnic, tak je to 33 až 34 miliard korun," řekl Scheinherr. "Chceme se zaměřit na nejpalčivější články dopravy a tím ji napravit," řekl.

Největším problémem je stav pražských mostů. "Máme před sebou rekonstrukci Libeňského mostu, Hlávkova, mostu Legií, Palackého a čeká nás rekonstrukce Barrandovského mostu. A to mluvíme jen o mostech přes Vltavu, ale máme 760 mostů a další budou muset být opraveny. Dokonce i Mánesův, který byl opraven před deseti lety, ale bylo tam nešťastně uděláno odvodnění," řekl Scheinherr.

Praha letos zahájí opravy například Libeňského mostu. Jako první zrekonstruuje části, jež nemají bezprostřední vliv na dopravu na mostě. Půjde například o části pro pěší, boční zdi nebo sloupy veřejného osvětlení.

Vedení města nyní připravuje v rámci rozpočtu rozdělení peněz určených na investice. Zastupitelé o tom budou hlasovat v únoru. Do dopravy půjdou v rámci investic zmíněné čtyři miliardy. "Já o té částce ještě jednám, není finální. Jakýkoliv projekt bude připraven, tak do něj budeme investovat. Myslím si, že na konci čtyřletého volebního období můžeme vnitřní dluh snížit na polovinu," řekl Scheinherr.

Podle náměstka primátora pro finance Pavla Vyhnánka (Praha Sobě) má město peníze na opravy lávek či komunikací. "Pokud se bavíme o velkých stavbách, tam budeme narážet na limity hlavního města," řekl. Město proto bude jednat o podpoře se zástupci státu. Spolupráce se má týkat stavby metra D nebo dostavby Pražského okruhu.