O oddlužení lidí bude na konci insolvenčního procesu v některých případech rozhodovat soud a dlužníci budou muset věřitelům měsíčně splácet částku nejméně ve výši odměny insolvenčního správce. Rozhodla o tom v úterý sněmovna, když odmítla senátní úpravy insolvenční novely a potvrdila její poslaneckou verzi.

Horní komora navrhovala tyto podmínky zrušit a otevřít tak možnost osobního bankrotu i nejchudším lidem. Předloha nyní poputuje k podpisu prezidentovi. Rovněž v jejím sněmovním znění by měl dosáhnout na oddlužení širší okruh lidí v dluhové pasti než nyní. Padne podmínka vstupu do oddlužení, podle níž musí být dlužník schopen uhradit v pěti letech aspoň 30 procent svých závazků.

Insolvenční novela ◼ Dlužníci budou muset věřitelům měsíčně splácet částku nejméně ve výši odměny insolvenčního správce. Dvě varianty oddlužení: ◼ Dlužník zaplatí za tři roky nejméně 60 procent dluhů. ◼ Dlužník zaplatí za pět let alespoň 30 procent dluhů. Pokud dlužník zaplatí méně, o jejich oddlužení rozhodne soud.

Insolvenční novela má umožnit předluženým lidem vrátit se zpět do běžného ekonomického života. Řada lidí v exekucích totiž pracuje načerno, protože z oficiálního výdělku by jim při splácení závazků zbylo jen minimum peněz.

Pro senátní podobu oddlužení hlasovalo 62 ze 184 přítomných poslanců. Pro její schválení bylo nutných nejméně 93 hlasů. Senátní znění novely nepodpořili zejména poslanci hnutí ANO, ODS a SPD. Původní návrh sněmovny pak dolní komora potvrdila hlasy 181 ze 186 přítomných poslanců, proti nebyl nikdo.

Předloha počítá ve schválené sněmovní verzi se dvěma variantami oddlužení. První z nich předpokládá, že lidé splatí věřitelům za tři roky nejméně 60 procent svých dluhů. Ve druhé variantě by měli uhradit za pět let aspoň 30 procent dlužné částky. Pokud by zaplatili méně, o jejich oddlužení by rozhodoval soud. Soud by musel v takových případech uznat, že se dlužník o splacení dluhů pod dohledem insolvenčního správce snažil. Právě tuto podmínku chtěl Senát zrušit jako nadbytečnou a zatěžující i v souladu s požadavky organizací, které pracují s předluženými lidmi. Kritici ale namítali, že by se prakticky jednalo o dluhovou amnestii.

Snazší oddlužení by mohli mít podle schválené verze předlohy senioři. Bez dluhů by mohli být už za tři roky. Takové oddlužení by ale mohli využít jen jednou. Pozmění se pořadí uspokojování pohledávek. Pohledávky, u nichž takzvané příslušenství, tedy úroky, pokuty nebo penále, převyšují jistinu, se stanou podřízenými.

Vláda původně navrhovala tři varianty oddlužení. První předpokládá splacení poloviny dluhů během tří let a druhá 30 procent během pěti let. Poslední počítala s tím, že oddlužení by nastalo po sedmi letech, aniž by dlužník musel splatit jen jedinou korunu.

Rozhodnutí ovlivní až stovky tisíc lidí

Až stovky tisíc lidí, kteří mají na krku těžko splatitelné dluhy, čekali na to, jakou podobu bude mít zákon o insolvenci. Úterní rozhodnutí poslanců spoluurčí, kudy se budou ubírat nejen životy jejich, ale částečně také životy jejich věřitelů. Po odmítnutí návrhu Senátem se poslanci vrátili k vlastní variantě, označované mnohými odborníky na problematiku za přísnější.

863 tisíc Počet lidí v exekuci za rok 2017 podle projektu Mapa exekucí Otevřené společnosti. 150 tisíc osob vstoupilo od roku 2008 do insolvence podle dat společnosti Insolcentrum. 35 tisíc lidí prošlo podle Insolcentra za posledních deset let insolvencemi úspěšně.

Jasné je, že schválená novela oproti současnému stavu pomůže mnohým lidem, kteří nyní nemají šanci se dluhů zbavit. Nově se budou moci přihlásit do systému, na jehož konci nemusí mít po pěti letech ani korunu dluhů. Podmínkou takového oddlužení je, že po celých pět let se budou za dohledu insolvenčního správce a věřitele snažit maximálně závazky splácet a budou žít jen za minimum peněz na živobytí.

Dále by měli splnit podmínku, o kterou se poslanci se senátory přetahovali. Většina sněmovny chtěla, aby po pětileté lhůtě zasedl soud a řekl, jestli si konkrétní osoba úplné oddlužení zaslouží, nebo ne. Proti takto podmíněnému ustanovení hlasoval v prosinci Senát, z textu ho škrtl a novelu vrátil poslancům.

Senátoři byli proti

Senátoři tehdy neposlechli ministra spravedlnosti za ANO Jana Kněžínka. Ten je osobně žádal, aby zvedli ruku pro poslanecký návrh oddlužení lidí, kteří jsou mnohdy odsouzeni k doživotnímu splácení pohledávek. "Vzhledem k tomu, kolik času bylo přípravě návrhu tohoto zákona věnováno, chci poprosit, abyste zvážili schválení tohoto návrhu zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Poslaneckou sněmovnou. Jedná se o výrazný posun oproti stávající právní úpravě, změna pomůže dlužníkům zbavit se jejich závazků. Zároveň se jedná o výsledek velmi složitých debat," vysvětloval Kněžínek.

OSOBNÍ BANKROT A TERITORIALITA ◼ Souboj o podobu novely insolvenčního zákona se táhne už dva roky. Poprvé ji schválila už Sobotkova vláda v únoru 2017, první Babišova pak letos v lednu. ◼ Teritorialitu neboli místní příslušnost exekutorů, která by měla zrušit volnou soutěž mezi nimi, se loni nepodařilo prosadit senátorům ani pirátům.

Řada členů horní parlamentní komory ale byla jiného názoru. "Jestliže máme možnost udělat změny, tak je udělejme, je to jeden z nejdůležitějších zákonů, který jsme kdy projednávali, týká se velkého množství lidí," vyzýval k vrácení zákona poslancům sociální demokrat Jiří Dienstbier. Podpořili ho i další senátoři, mezi kterými byli například někdejší prezidentští kandidáti Jiří Drahoš a Marek Hilšer.

S novelou zákona měli problémy také pravicoví senátoři. Předseda jejich klubu Miloš Vystrčil vyčítal Kněžínkovi celou řadu věcí. "Takovou podobu zákona si nezaslouží ani dlužníci, ani věřitelé," prohlásil a mimo jiné kritizoval složitost celé změny. "Zákon má 343 paragrafů a jen formulář pro sepsání návrhu na oddlužení má 24 stránek. Řekněte mi, kdo je schopný něco takového vyplnit," stěžoval si Vystrčil.

"Představa, že dlužník bude žít pět let na hranici bídy, aby se poté dozvěděl, že to bylo všechno zbytečné a dluhy mu zůstávají, dělá z oddlužení jen hypotetickou možnost," přidává se k senátorům i předseda poslaneckého klubu STAN Jan Farský. Ten se snažil přesvědčit o nadbytečnosti soudů také poslance dalších stran, avšak neúspěšně.

ANO na soudu po pětiletém dohledu trvalo

Komentář: Stát plný exekucí je problémem nás všech Čtěte zde

Nejsilnější klub, tedy hnutí ANO, na soudu po pěti letech trvalo. "Není důvod na tom cokoliv měnit, náš klub určitě nepodpoří senátní verzi," říkal jeden z hlavních autorů novely Patrik Nacher. Odmítal i další připomínky senátorů. Například ku pomoci lidem s nejnižšími příjmy vyškrtnout podmínku, že dlužníci musí platit vedle dluhu i odměnu nejen insolvenčnímu správci, ale také věřiteli. Potom by podle senátorů měli dlužníci ještě větší šanci přihlásit se do insolvence.

Na Nachera i další poslance, kteří senátní návrh odmítali, naléhaly organizace, jež dlužníkům pomáhají. Podle jejich tvrzení je poslanecká varianta příliš tvrdá a odradí lidi od toho, aby se bez jistoty oddlužení pustili do intenzivního splácení.

Nacher s nimi však nesouhlasí. "Zákon je vyvážený, musíme myslet i na věřitele. Jsem přesvědčený, že změna pomůže mnoha lidem," tvrdí nestraník zvolený za ANO.

Od bank, inkasních agentur či exekutorů ale Nacher sklidil pochvalu. Lidé zejména z neziskových organizací, kteří se zadluženým snaží pomáhat, ho však kritizují. "Hranice 30 procent bude v nové podobě zákona platit i dál, jen s tím rozdílem, že člověk nemusí prokázat schopnost umoření necelé třetiny dluhu na začátku, nicméně musí ji splatit. Pokud by to nedokázal, rozhodne o jeho osudu po pěti letech soud, který dlužníka může, ale ani nemusí zbytku závazků zbavit," míní jeden z kritiků novely, dluhový expert Člověka v tísni Daniel Hůle.

Podle něj se nedá očekávat, že by osobním bankrotem procházelo násobně více lidí než doposud. "Taková bariéra spoustu lidí odradí," říká Hůle.

Chudé Česko Web Aktuálně.cz loni v září přišel s rozsáhlým projektem Chudé Česko, který přináší konkrétní příběhy lidí v dluhové pasti. Materiál doplněný videoreportážemi popisuje i vznik obchodu s dluhy, který v zemi postupně mohutněl od roku 2001 a dodnes ovlivňuje její atmosféru i volební výsledky. Autoři projektu se snažili popsat i možná východiska z mimořádné situace, kdy se na okraj společnosti dostaly téměř dva miliony lidí.

Hlavní autor novely je přesvědčený, že změny uvítají obě skupiny s tím, že se do insolvence přihlásí desítky tisíc lidí. Kritiku Hůleho přitom odmítá.

"Zásadně s jeho hodnocením nesouhlasím. Nemá pravdu, snažili jsme se přijmout co nejlepší a nejvyváženější návrh, o čemž svědčí i to, že pro změnu zákona hlasovala drtivá většina poslanců a to jak vládních, tak i opozičních," říká Nacher.

Lidé v dluzích často pracují načerno a neplatí daně. Britský deník The Guardian dokonce nedávno označil jejich množství za problém ohrožující českou demokracii. Stovky tisíc lidí, kteří se kvůli dluhům ocitli na dně, nevidí před sebou žádnou budoucnost a mnohdy volí populisty.

Současná úspěšnost insolvencí je velmi slabá. Za deset let je má zdárně za sebou pouze 35 tisíc lidí.

Počet bankrotů v ČR

Právnické osoby Fyzické osoby - podnikatelé Celkem Leden 2017 84 594 678 Únor 2017 82 513 595 Březen 2017 68 700 768 Duben 2017 69 500 569 Květen 2017 53 514 567 Červen 2017 58 456 514 Červenec 2017 45 678 723 Srpen 2017 56 552 608 Září 2017 64 445 509 Říjen 2017 78 478 556 Listopad 2017 73 478 551 Prosinec 2017 39 436 476 Leden 2018 59 422 481 Únor 2018 48 480 528 Březen 2018 68 468 536 Duben 2018 45 456 501 Květen 2018 63 569 632 Červen 2018 58 485 543 Červenec 2018 60 377 437 Srpen 2018 50 484 534 Září 2018 34 425 459 Říjen 2018 66 437 503 Listopad 2018 57 486 543 Prosinec 2018 41 329 370

Zdroj: CRIF

