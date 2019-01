Letový provoz nad Českem byl v roce 2018 opět rekordní. Počet vzletů, přistání a přeletů letadel proti předchozímu roku vzrostl o 6,9 procenta na 912 815. Tuzemský vzdušný prostor tak každý den využilo průměrně 2500 letadel. Oznámilo to Řízení letového provozu (ŘLP). Čeští dispečeři loni v létě převzali řízení části letů z Německa.

"Naši řídící letového provozu se úspěšně vyrovnali s dalším nárůstem provozu, a to při zachování nejvyšší míry bezpečnosti. Dokázali současně výrazně odlehčit přetíženému vzdušnému prostoru nad Německem, a přispěli tak k lepším výsledkům celoevropského systému řízení letového provozu," uvedl generální ředitel ŘLP Jan Klas.

Český vzdušný prostor patří podle státního podniku k nejvytíženějším v Evropě. Navzdory tomu ŘLP vyhovělo doporučení Evropské agentury pro bezpečnost letového provozu na převedení části letů z Německa, které se zejména v letní sezoně 2018 potýkalo s kapacitními problémy. V provozních špičkách letní sezóny to denně znamenalo asi 400 letů, které svoji trať převedly do sousedních států, tedy i do České republiky.

Podle odhadů letělo v loňském roce v českém vzdušném prostoru při průměrné kapacitě 150 míst na jedno letadlo přes 135 milionů pasažérů. Nejrušnějším měsícem byl červenec, kdy dispečeři odřídili celkem 97 654 pohybů.

Rušnější provoz byl i na Letišti Václava Havla v Praze, kde počet startů a přistání meziročně vzrostl o 4,8 procenta na 155 216. Celkový provoz na všech českých letištích, na kterých ŘLP řídí provoz, tedy Praha, Brno, Ostrava a Karlovy Vary, činil 234 769 startů a přistání, meziročně o 3,5 procenta více.

Na letecký provoz v Česku dohlíží v rámci ŘLP kolem 230 dispečerů. Největším zákazníkem podniku je německá Lufthansa, dále společnosti Emirates, Ryanair a Qatar Airways. V roce 2017 zvýšil státní podnik obrat o pět procent na rekordních 4,19 miliardy korun. Hrubý zisk firmy pak stoupl o pět milionů na 484 milionů korun.

Letový provoz v české vzdušném prostoru 2018:

Celkový provoz v roce 2018 912 815 pohybů Nejsilnější provoz za jeden měsíc- červenec 2018 97 654 pohybů Celkový počet cestujících v české vzdušném prostoru v roce 2018 135 000 000 Celkový provoz na letištích - Praha, Brno, Ostrava, Karlovy Vary 234 769 pohybů Celkový počet proletěných kilometrů 208 000 000 Celková hmotnost letadel (tuny) 95 000 000

Zdroj: ŘLP ČR