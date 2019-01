Městský úřad v Černošicích u Prahy vydal rozhodnutí v kauze střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). Radnice o tom informovala na svých webových stránkách. Jaký je výsledek řízení, neuvedla. Z premiérovy reakce vyplývá, že úřad rozhodl v jeho neprospěch. "Řešit střet zájmů úředníkům v Černošicích nepřísluší," řekl Babiš. Rozhodnutí nepopsal, chystá se ale odvolat i soudit u správního soudu. "Je to zpolitizované. Určitě se odvolám," dodal.

Černošický úřad vede s premiérem správní řízení kvůli údajnému spáchání přestupku proti zákonu o střetu zájmů. Babiš čelí podezření, že stále ovládá média spadající pod holding Agrofert.

Premiér se už dříve hájil tím, že holding vložil do svěřenského fondu. Tvrdí, že tím dostál povinnostem vyplývajícím ze zákona o střetu zájmů. Černošická radnice je úřadem s rozšířenou působností pro Průhonice,v nichž premiér žije.

"Rozhodně s tím nesouhlasím. Je to zpolitizované. Určitě se odvolám, a když to bude nutné, budu se i soudit u správního soudu," řekl Babiš. "Nechápu, jak úředníci, kteří řeší dopravní přestupky, můžou rozhodovat o tak složitém právním problému. Nemají pravdu. Podle právních analýz je všechno podle zákona. A ještě abych uklidnil novináře, stanovisko úřadu se týká jen médií, ničeho jiného," dodal.

Babiš má lhůtu pro odvolání do 5. února. Pokud by se neodvolal, stal by se verdikt 6. února pravomocným a úřad by o něm mohl podrobněji informovat. Jestliže se premiér skutečně odvolá, předá černošický úřad spis odvolacímu orgánu, kterým je středočeský krajský úřad. Ten může rozhodnutí zrušit, potvrdit nebo vrátit do Černošic k dalšímu projednání.

Na rozdíl od soudního řízení je správní řízení neveřejné. U řízení, které se týká veřejné činnosti veřejného funkcionáře, lze vzhledem k současným zákonným úpravám zveřejnit informaci o rozhodnutí, ale kvůli ochraně osobních údajů podle speciálního zákona až po nabytí právní moci.

"Zatím nevíme, co se píše v rozhodnutí městského úřadu v Černošicích, ale podle reakce premiéra se zdá, že rozhodnutí je v souladu jednak se stanovisky našich expertních analýz, ale také stanovisky všech orgánů, které tuto věc zatím řešily a nebyly řízené politiky ANO. Tedy: se stanovisky právníků Evropské komise, Evropského parlamentu a nezávislými expertními analýzami," komentoval řízení předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Podnět na radnici odeslala organizace Transparency International ČR (TI ČR), která tvrdí, že Babiš ovládá holding Agrofert i po převedení do svěřenských fondů a vlastnictvím médií porušuje zákon. Podle ředitele TI ČR Davida Ondráčky je rozhodnutí černošického úřadu přelomové. "Pravou podstatou nyní je, aby střet zájmu premiéra byl narovnán, což mu teď pravděpodobně nařizuje veřejná instituce. Možnosti jsou nabíledni. Buď se vzdát svých politických funkcí, nebo prodat mediální část Agrofertu," uvedl Ondráčka. Právník TI ČR Petr Leyer předpokládá, že odvolací orgán rozhodne podobně. "Černošický úřad má v této zásadní věci své rozhodnutí jistě dobře podložené a též procesně zvládnuté, takže opačné posouzení ze strany krajského úřadu by bylo spíše překvapivé," míní Leyer.

Pod Agrofert spadá mimo jiné provozovatel rozhlasového vysílání Londa, vydavatel periodického tisku Mafra a provozovatel televizního vysílání Stanice O. Členům vlády je zakázáno osobně ovládat firmy, které provozují rozhlas, televizi nebo vydávají noviny. Za porušení zákona hrozí čtvrtmilionová pokuta.