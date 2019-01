Volby do Poslanecké sněmovny by v lednu vyhrálo hnutí ANO se ziskem 31 procent hlasů, což je mírně horší výsledek než v prosinci. Druzí piráti by dostali 15 procent a třetí ODS by dalo hlas 13 procent voličů. Na hranici zastoupení ve sněmovně balancují lidovci a SPD, zástupci starostů a TOP 09 by se do dolní komory zřejmě nedostali. Vyplývá to z v pátek zveřejněného volebního modelu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM).

Čtvrtou nejsilnější stranou by v lednu byli sociální demokraté se ziskem 12,5 procenta hlasů. Komunisty by volilo 9,5 procenta lidí, KDU-ČSL pět procent a hnutí SPD čtyři procenta voličů. U lidovců ani u SPD není podle CVVM jisté, zda by se jejich zástupci do sněmovny dostali, či nedostali.

Zřejmě bez zastoupení by podle volebního modelu CVVM byli starostové (3,5 procenta) a TOP 09 (tři procenta). Zelení by dostali 1,5 procenta hlasů.

Lednový výsledek ANO je mírně horší než v prosinci (33,5 procenta). Podpora hnutí premiéra Andreje Babiše se tak vrátila k hodnotám z předchozích měsíců loňského roku.

Mírně si oproti prosinci polepšila ČSSD. "Ovšem zda jde u této strany o trvalejší nárůst podpory, nebo zda se jedná o výkyv měření, bude zřejmé až podle výsledků šetření v následujících měsících," uvedla CVVM.

Podpora ostatních stran u voličů zůstala stabilní.

Průzkum CVVM se konal mezi 5. a 17. lednem. Zapojilo se do něj 1062 lidí ve věku od 15 let.