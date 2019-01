Náklady na stavbu bytu v bytovém domě v porovnání s průměrnou mzdou v roce 2017 klesly proti roku 1997 o třetinu. U rodinných domů se snížily o 42 procent. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ). Starší data nemá ČSÚ k dispozici. Ceny bytů však v poslední době zvláště ve větších městech výrazně rostou a pro mnoho lidí je vlastnické bydlení nedostupné. Zvyšují se také ceny nájmů.

Například v Praze vzrostly ceny nových bytů od poloviny roku 2015 o více než čtyři pětiny a dostaly se v průměru nad 100 000 korun za metr čtvereční. Podle odborníků byty zdražují hlavně kvůli pomalému stavebnímu řízení, kdy větší developerský projekt čeká na schválení i více než deset let. Dalšími důvody jsou podle nich například vysoké ceny pozemků, přílišné daňové zatížení nebo zbytečně přísné normy a předpisy.

Průměrné náklady na výstavbu metru čtverečního bytu v bytovém domě v roce 2017 dosáhly 43 168 korun. V porovnání s rokem 1997 se zvýšily o 83 procent. Náklady na výstavbu u rodinných domů stouply o 58 procent na 36 502 korun za metr čtvereční. Průměrná měsíční mzda ve stejném období vzrostla o 173 procent na 29 496 korun.

Náklady v porovnání s průměrnou mzdou klesají od roku 1997 prakticky nepřetržitě jak u bytových, tak rodinných domů. V případě bytových domů byly výjimkou roky 1998, 2000, 2009, 2010 a 2017. U rodinných domů vzrostly relativní náklady pouze v roce 2013.

"Cena stavebních prací roste výrazně pomaleji než průměrná mzda. Díky tomu se výstavba bytových a rodinných domů stává dostupnější. Zatímco v roce 1997 museli lidé obětovat více než dvě průměrné mzdy na vybudování metru čtverečního bytového domu, předloni stačilo méně než jedna a půl průměrné mzdy," sdělil ČTK analytik BH Securities Štěpán Křeček.

Přestože ceny stavebních prací v porovnání s průměrnou mzdou klesly, bydlení ve velkých městech podle něj není dostupnější. "Vysoký růst cen lukrativních pozemků v kombinaci s pomalým vydáváním stavebních povolení vedou k vysokým prodejním cenám nových bytů. Lidé se proto stěhují z center měst do přilehlých vesnic, kde si stavějí rodinné domy a využívají tak relativně nízkých cen stavebních prací," doplnil Křeček.

Podle analytika Czech Fund Lukáše Kovandy je zřetelné, že cena nemovitostí se neodvíjí pouze od ceny samotné výstavby. Jako první důvod uvedl narovnání pokřivených cen z doby před rokem 1989, kdy v tehdejším Československu trh s bydlením prakticky neexistoval. "To se mnohde odehrávalo prostřednictvím celkem prudkých cenových pohybů. Druhým důvodem je to, že do cen nemovitostí značně promlouvá spekulativní poptávka, čili nákup realit jakožto investice," uvedl Kovanda.

Údaje o počtu dokončených bytů v jednotlivých letech jsou dostupné už od roku 1989. Tehdy bylo celkem dokončeno 55 073 bytů. Od té doby počet klesal až do roku 1995, kdy stavaři dokončili 12.998 bytů, tedy o tři čtvrtiny méně. Od roku 1995, kdy v Česku ve větší míře začala developerská výstavba, se počet dokončených bytů zvyšoval téměř nepřetržitě do předkrizového roku 2007, kdy dosáhl 41.649. Poté klesal do roku 2014 na 23.954. V roce 2017 bylo dokončeno 28.569 bytů. Proti roku 1989 je to téměř o polovinu méně, v porovnání s rokem 2007 je počet nižší o necelou třetinu.

Průměrná obytná plocha dokončeného bytu v roce 1989 byla 52,5 metru čtverečního. Od té doby se zvýšila o dvě pětiny na 73 metrů čtverečních. Byty v rodinných domech měly nejvyšší podíl na celkové výstavbě v roce 2013 (61,3 procenta). V roce 1991 to byla zhruba pětina.

Podle údajů ze Sčítání lidu, domů a bytů, které jsou dostupné od roku 1961 do roku 2011, klesl za 50 let počet osob na jeden trvale obydlený byt ze 3,35 na 2,47. Průměrný počet lidí na jednu obytnou místnost se snížil z 1,86 na 0,73. Obytná plocha na jednu osobu vzrostla z 10,5 metru čtverečního na 32,5 m2. Celková obytná plocha se zhruba zdvojnásobila na 32,5 metru čtverečního. Počet obytných místností se zvýšil z 1,8 na 3,4.

Investiční náklady na výstavbu bytů dokončených v bytových a rodinných domech (Kč/m2) a počet dokončených bytů v bytových a rodinných domech:

Rok BD RD Prům. mzda (Kč) BD/mzda RD/mzda Počet (BD) Počet (RD) 1997 23.542 23.109 10.802 2,18 2,14 4568 6509 1998 27.688 23.913 11.801 2,35 2,03 6827 8336 1999 26.902 24.899 12.666 2,12 1,97 6598 9238 2000 28.470 24.654 13.219 2,15 1,87 5926 10.466 2001 29.629 24.993 14.378 2,06 1,74 5912 10.693 2002 28.245 25.944 15.524 1,82 1,67 6393 11.716 2003 29.575 27.041 16.430 1,80 1,65 7720 11.397 2004 29.982 27.960 17.466 1,72 1,60 10.722 13.302 2005 31.252 27.942 18.344 1,70 1,52 11.526 13.472 2006 33.133 29.090 19.546 1,70 1,49 10.070 13.230 2007 32.441 29.915 20.957 1,55 1,43 18.171 16.988 2008 34.995 32.058 22.592 1,55 1,42 12.497 19.611 2009 39.111 33.072 23.344 1,68 1,42 13.766 19.124 2010 46.812 33.762 23.864 1,96 1,41 10.912 19.760 2011 39.833 34.515 24.455 1,63 1,41 6487 17.385 2012 40.768 34.820 25.067 1,63 1,39 7095 17.442 2013 40.418 35.005 25.035 1,61 1,40 6049 15.469 2014 38.626 35.035 25.768 1,50 1,36 6422 13.992 2015 39.049 34.938 26.591 1,47 1,31 7356 13.890 2016 40.176 35.464 27.764 1,45 1,28 8998 14.567 2017 43.168 36.502 29.496 1,46 1,24 9264 15.170

Zdroj: ČSÚ

Pozámka: BD - bytový dům, RD - rodinný dům