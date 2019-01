Při osobním setkání působí Jana Mračková Vildumetzová (45) dojmem holčičky, která chce, aby ji všichni kolem měli rádi. Usměvavá, ochotná a upovídaná. Nebo dojmem oblíbené paní učitelky, která nezkazí žádnou legraci. Koneckonců, právě jako učitelka tělocviku a občanské výchovy v Horním Slavkově, pětitisícovém městečku s velkým dětským domovem a věznicí nedaleko Sokolova, kdysi začínala.

V novém Respektu najdete Hlavní komentář: Střet zájmů a detektiv Nevtípil: Mlýny spravedlnosti melou podle pravidel, i když jde o premiéra Téma: Nečekaný rebel: Ministr zahraničí Petříček se odmítl stát loutkou. Vytvořil si tak mocné nepřátele Otvírák agendy: Dárek, který zabírá: Babiš odkládá snižování daní, aby měl z čeho rozdávat O kom se mluví: Maximálně schopná politička: Karlovarská hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová chce část dětí připravit o maturitu Kontext: Trochu jiné maso: Obyvatelé bohatých zemí se nadechují k revoluční změně svého jídelníčku Průvan ve vitrínách. Přišla chvíle navrátit ukradené památky z evropských muzeí do Afriky? Rozhovor: Moje sezona v pekle: Rozhovor s finskou novinářkou a expertkou na téma ruské dezinformační války Jessikkou Aro Kultura: Pořád se vám stýská? Kapela Povodí Ohře natočila nejlepší rockové album loňského roku Civilizace: Krásné nové modifikované lidstvo: Vědci, který přivedl na svět první geneticky upravené děti, může v Číně hrozit i trest smrti. Jakou budoucnost jeho experiment otevírá?

Lidé, kteří ji znají blíž, dodávají, že je ambiciózní, a když si něco umane, jde tvrdě za tím. Momentálně hejtmanka Karlovarského kraje Mračková Vildumetzová (ANO) prosazuje politický projekt známý jako cut-off skóre, minimální počet bodů ze státních přijímaček na střední školy. Kdo by měl bodů míň, nesměl by jít na maturitní obor.

Žádné sedání

Ze své tříleté učitelské éry vzpomíná Jana Mračková Vildumetzová nejraději na volejbalové vítězství v okresní lize škol. "Byli jsme malá škola," říká. "Pohár jsme získali hlavně proto, že jsem děti nadchla – chodily trénovat i o víkendech." Školu však brzy opustila, začala vést dům dětí a mládeže a místní kulturní středisko. Zavedla tu reprezentační ples či soutěž ve stylu SuperStar.

Mladou ženu "s dobrými organizačními a komunikačními schopnostmi", jak sama říká, brzy zlanařil dlouholetý starosta Horního Slavkova Petr Hanzík na kandidátku jeho Strany zelených. Z nevolitelného místa díky preferenčním hlasům přeskočila do zastupitelstva. "Myslím, že jsem byla úspěšná hlavně kvůli soutěži Missis," vzpomíná. Se svým synem,

dnes profesionálním hokejistou, skončila v soutěži o nejsympatičtější maminku druhá.

Po dalších volbách už ale Hanzík zrodu hvězdy litoval. Zatímco on jako lídr jednal o koalici, v níž měli být i komunisté, Jana Mračková Vildumetzová se za jeho zády domluvila s ODS a ČSSD, trhla se z trojlístku zastupitelů za zelené a stala se starostkou. Přeběhnutí vysvětlovala tím, že nechtěla vládnout s komunisty. Když se jí novináři tehdy ptali, proč jí komunisti najednou vadí, když koalice v minulém volebním období stála také na nich, opáčila neurčitě, že po čtyřech letech v politice už ví víc. Krátce po volbě starostkou vstoupila do ODS. "Na malých městech to není o stranách, ale o lidech, místní organizace ODS to dělala dobře," vysvětluje.

Celostátní média zaujala poprvé v roce 2009, když město postavilo jedenáct startovacích bytů pro lidi odcházející z dětského domova a věznice. Tehdy šla proti veřejnému mínění. "Nestačí problémy s nepřizpůsobivými občany? Nevěřím, že propuštěný trestanec je slušný člověk!" kritizovali ji lidé na internetu. O dva roky později ale i ona podlehla módnímu tažení proti nepřizpůsobivým. Městská vyhláška vymezila prostor, kde se nesmí sedět či ležet, zakázala míčové hry na náměstí. V roce 2013 se Mračková Vildumetzová stala Nadějnou političkou, vyhrála soutěž, kterou Fórum 50 % zviditelňuje komunální političky.