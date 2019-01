Petr Němec je zakladatelem projektu Exekutor má smůlu.cz, jehož klienty jsou lidé v dluzích, kteří se stali obětmi protiprávního jednání. Podařilo se mu zastavit již řadu exekucí, rozsudek z minulého čtvrtka, ve kterém uspěl proti prezidentovi Exekutorské komory Vladimírovi Plášilovi, však jde ještě dál. Ukazuje, že lidé se mohou dostat zpět k neoprávněně zabaveným penězům.

Obvodní soud Prahy 7 v něm určil, že šéf exekutorů musí dlužníkovi vrátit 25 tisíc korun, které si vyúčtoval jako náklady už dříve zastavené exekuce. "Podobně na tom budou desítky tisíc lidí. Číslo může být i větší, protože exekuci lze zastavit i zpětně, tedy poté, co ji člověk už uhradil," říká Němec.

Můžete popsat princip, na jakém se lidem a jejich právníkům daří zastavovat exekuce?

Klíčové jsou rozhodčí doložky, jejichž používání se rozmohlo na začátku 21. století. V úvěrových smlouvách bylo ustanovení, že v případě sporu nebude o smlouvě rozhodovat nezávislý obecný soud, ale že to bude soukromý rozhodčí soud a jeho rozhodci. Zdůvodňováno to bylo tím, že soudy jsou přetížené a jde o jednoduché případy, ve kterých si člověk půjčil, nezaplatil a zaplatit má. Takže to neměl být žádný problém.

Jenže se ukázalo, že společnosti, a nejen nebankovní, ale i renomované banky, rozhodčí řízení využívaly i k přiznávání nároků, které by jim soud nedal. Například nezákonné úroky z prodlení či problematické úroky a pokuty. Z rozhodčího řízení se tak stal způsob, jak rychle získat pohledávku a jak ji ještě uměle nafouknout. Judikatura nakonec došla k tomu, že takové doložky jsou vadné. Jejich rozhodčí nálezy byly shledány neplatnými a exekuce, které se podle nich vedou, musí být zastaveny.

Petr Němec Narodil se v roce 1984 v Ostravě, Ve Frýdku-Místku navštěvoval šestileté Gymnázium Petra Bezruče. V roce 2009 promoval na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V roce 2013 složil zkoušky na mediátora, o dva roky později se stal advokátem. Od roku 2009 žije v Praze.

Existují i další důvody pro zastavení některých exekucí?

Daří se nám zastavovat i takové exekuce podle rozhodčích nálezů, kde je rozhodčí doložka platná, odpovídá požadavkům zákona, ale lze je shazovat na tom, že je neplatná celá úvěrová smlouva. Celý její konstrukt je v těch případech nemravný a platná rozhodčí smlouva byla přidána k neplatné úvěrové smlouvě jen za tím účelem, aby se legalizovalo nemravné jednání.

Nemravné jednání jakého typu?

Zejména extrémně vysoké úroky i přes sto procent a neúměrně vysoké pokuty.