Pražští radní v pondělí schválili návrh na vypracování projektu návratu tramvají do horní části Václavského náměstí od budovy Národního muzea k trati mezi ulicemi Jindřišská a Vodičkova. Dopravní podnik (DPP) vyzvali, aby vybral projektanta stavby. Novinářům to řekl náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě). Radní rovněž uložili Institutu plánování a rozvoje (IPR), aby zaktualizoval dokument týkající se rekonstrukce náměstí. O návratu tramvají na náměstí se mluví několik let, v minulosti byla proti radnice Prahy 1.

Vedení hlavního města asi před dvěma měsíci zadalo vypracování projektu tramvajových kolejí od křižovatky ulic Vinohradské a Škrétovy k muzeu. "Dnes jsme navázali, kdy zadáváme DPP, aby začal též projektovat trať od budovy muzea po výhybky do ulice Vodičkovy a Jindřišské," řekl Scheinherr.

Na projektu bude DPP spolupracovat s architektonickou kanceláři Cigler-Marani, která před více než deseti lety zvítězila v architektonické soutěži na proměnu Václavského náměstí. Tramvajová trať bude podle dokumentu, který v pondělí schválili radní, uvedena do provozu ještě před zahájením oprav zbývajících částí náměstí.

Kudy přesně po náměstí koleje povedou, zatím není jasné. Podle Scheinherra to bude součástí vypracovaného projektu. V minulosti koleje vedly po obou stranách pomníku svatého Václava. "Každopádně myslíme na to, aby se kvůli každé malé demonstraci nemusel zastavovat provoz tramvají," řekl náměstek primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček (Spojené síly pro Prahu).

Součástí přípravných prací bude také prozkoumání stavu stropních desek stanice metra C Muzeum, nad kterou by tramvaje po náměstí projížděly.

Město bude muset při návratu tramvají na náměstí vybudovat trolejové vedení a koleje a napojit je na Vinohradskou třídu i trať, která kříží střed náměstí. V horní části by vznikla nová zastávka. Dořešit je ještě nutné souběh s budováním tzv. kolektoru, v němž jsou inženýrské sítě.