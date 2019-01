Sdružení stavebních firem v čele se společností Eurovia CS podmínečně odstoupilo od smlouvy s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (ŘSD) na výstavbu dálnice D11 z Hradce Králové do Smiřic. Společnosti Eurovia, Metrostav a Swietelsky si stěžují, že jim ŘSD řádně nepředalo staveniště. Sdružení chce za stavbu také víc peněz, uvedlo v úterý v tiskové zprávě.

ŘSD míní, že se ho sdružení snaží dostat pod tlak. Firmy prý odmítly formálně převzít staveniště. Více peněz než vysoutěžených 2,6 miliardy korun jim ŘSD nechce dát, protože pak by podle něj podmínečně odstupovaly další firmy na stavbách jiných úseků dálnic.

Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) chce s firmou jednat.

Stavba úseku D11 z Hradce Králové do Smiřic v délce 15,5 kilometru začala slavnostně 2. října 2018 za přítomnosti premiéra Andreje Babiše (ANO). Eurovia CS ve sdružení s firmami Metrostav a Swietelsky měla úsek postavit za 2,59 miliardy korun bez DPH. Hotový měl být v roce 2022. Stavba ale dosud nezačala. Dálnice D11 zatím končí v Hradci Králové.

Stavební firmy tvrdí, že ŘSD dlouhodobou nečinností zablokovalo jednání o faktickém zahájení stavby. "Pokud ŘSD situaci nevyřeší, bude nutné vypsat nový tendr na dodavatele," uvedly firmy.

Stavbu podle firem nelze zahájit, protože staveniště není ve stavu, ke kterému se ŘSD zavázalo ve smlouvě. "Po dokončeném archeologickém průzkumu je prostor budoucí stavby ve stavu, který není v souladu s uzavřenou smlouvou, na což jsme ŘSD opakovaně upozornili. ŘSD se přitom nijak nemá k tomu, aby plochy určené pro výstavbu do potřebného stavu uvedlo," uvedl předseda představenstva a generální ředitel Eurovia CS Martin Borovka. Úpravu pozemků by si ŘSD podle něj mělo objednat, což neučinilo.

ŘSD údajně firmám dosud nesdělilo termín zahájení prací a podle sdružení kvůli tomu vypršela cenová nabídka na stavbu. Společnosti podepsaly smlouvu na výstavbu dálnice v prosinci 2017, ŘSD pak v srpnu 2018. Podle stavařů obsahovala smlouva klauzuli, podle které je možné opět vyvolat jednání o ceně ve chvíli, kdy stavba nebude mít jasné datum zahájení ani 12 měsíců od podpisu smlouvy. "Nyní má sdružení dle smlouvy nárok na její opětovné sjednání, a to tak, aby zohlednila cenový nárůst vstupních surovin a služeb za dobu, která mezitím uplynula," uvedl obchodní ředitel Metrostavu Karel Volf.

Stavební společnosti připomínají, že za poslední dva roky vzrostly ceny stavebních materiálů, ropy a také mzdy. Čím déle se bude stavba odkládat, tím je pravděpodobnější, že se jim dálnici nevyplatí stavět a na zakázce prodělají.

Firmy tvrdí, že za více než rok a čtvrt od podání jejich nabídky vzrostly ceny vstupů ve stavebnictví v průměru o 14,5 procenta, což vedlo k obecnému růstu cen stavebních prací na úrovni přibližně šesti procent. "ŘSD jsme v souladu se smlouvou několikrát vyzvali k projednání úpravy ceny, bohužel zcela bez výsledku," uvedl Volf.

Obavy mají stavaři také z toho, že ve chvíli, kdy ŘSD v nejbližší době neuvede staveniště do požadovaného stavu a nedá pokyn k zahájení výstavby, nemusí výstavbu dokončit v požadovaném termínu. "Nechceme dopadnout jako Geosan na dálnici D1. Pro stavební společnost je to velmi negativní reklama, když se nestihne dálnice včas postavit," dodává mluvčí Metrostavu Vojtěch Kostiha.

Přes podmínečné odstoupení od smlouvy firmy tvrdí, že dálnici chtějí stavět. "Nechceme se ale vydat cestou dlouhých právních sporů, na které by v konečném důsledku doplatili řidiči," uvedl Borovka.

Doručením oznámení o odstoupení začala běžet dvoutýdenní lhůta, během níž lze podle smluvních podmínek vzít výpověď zpět. Pokud se situaci podaří v této lhůtě odblokovat, jsou firmy připraveny začít stavět. "V opačném případě nabude výpověď definitivně účinnosti a ŘSD bude muset pro stavbu hledat dodavatele v novém zadávacím řízení. Dokončení stavby by se tak mohlo o několik let odsunout," uvedla mluvčí Eurovie CS Iveta Štočková.

"Sdružení firem pod vedením společnosti Eurovia požaduje po ŘSD za stavbu D11 v úseku Hradec Králové - Smiřice více peněz, než vysoutěžilo. Za původní cenu 2,6 miliardy korun za 15 kilometrů dálnice odmítají stavební firmy dálnici postavit. Stavba byla oficiálně zahájena loni v říjnu, firmy odmítly formálně staveniště převzít, aby dostaly ŘSD pod tlak a získaly víc finančních prostředků, než jim umožňuje aktuální smlouva," říká mluvčí ŘSD Jan Studecký.

"Společnost Eurovia svou nabídku na stavbu D11 kalkulovala stejně jako ostatní uchazeči v soutěži a podpisem smlouvy i symbolickým poklepáním 2. října 2018 se za vysoutěženou cenu postavila. Nyní bez ohledu na výsledek výběrového řízení chce více peněz. Nejen rostoucí ceny asfaltu ovlivňují úplně všechny stavební firmy. Pokud bychom dali více peněz jedné společnosti, okamžitě začnou podmínečně odstupovat od smluv firmy na dalších stavbách dálnic D1, D6, D35 i na navazujícím úseku D11 do Jaroměře," říká generální ředitel ŘSD Jan Kroupa s tím, že zhotovitel dostal veškeré potřebné pokyny, které reagovaly na změny na staveništi, do dnešního dne je však neprovedl.

Podle něj je úkolem ŘSD postavit dálnici podle stanoveného harmonogramu a ve vysoutěžených cenách. "Vyjednáváme o způsobech řešení, aby mohla stavba pokračovat," dodal.

Vizualizace dokončených úseků dálnice D11 (obrázek se po rozkliknutí zvětší):

Zdroj: ŘSD



"Stavební firmy na D11 chtějí víc peněz, než vysoutěžily. Svolávám jednání s ředitelem ŘSD Kroupou a šéfem Eurovia Borovkou. Musíme si vyjasnit, co stalo a rychle najít řešení. Úseky z Hradce až do Jaroměře chceme otevřít v roce 2022," prohlásil ministr dopravy Dan Ťok.

Stavební firmy na D11 chtějí víc peněz, než vysoutěžily. Svolávám jednání s ředitelem ŘSD Kroupou a šéfem Eurovie Borovkou. Musíme si vyjasnit, co stalo a rychle najít řešení. Úseky z Hradce až do Jaroměře chceme otevřít v roce 2022. — Dan Tok (@tok5934) 29. ledna 2019

"Pokud by skutečně došlo ke zdržení stavby o několik let, je to zásadní zádrhel a jedna z nejhorších zpráv, které jsme mohli slyšet," řekl hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán (ČSSD). Hradec Králové a další obce na trase silnice číslo 33 by podle něj musely dál snášet velké zatížení tranzitní dopravou do Polska.

Hrozba zdržení stavby dálnice znepokojila starosty Náchoda a Trutnova, kteří se o stavbu D11 v minulosti velmi zasazovali. Starosta Náchoda a poslanec Jan Birke (ČSSD) záležitost označil za malér a za kolosální neschopnost, z nichž by měl premiér Andrej Babiš (ANO) vyvodit důsledky. "Je to hození do koše práce všech poslanců, hejtmanů a politiků, kteří na tom pracovali," řekl Birke.

Starosta Trutnova a poslanec Ivan Adamec (ODS) chce věřit, že se obě strany rychle dohodnou. "Pokud by k dohodě nedošlo, je to problém. Situace mě vůbec netěší. Dálnici prosazujeme mnoho let a jakékoliv skluzy (výstavby) nám velmi vadí," řekl Adamec.

Výstavba "hradecké" dálnice D11 je jedním z mnoha dokladů tristní situace v rozvoji české dálniční sítě. Od zahájení stavby uplynulo loni v září 40 let a z plánovaných 154 kilometrů stále chybí téměř 64. V srpnu 2017 byl po třech letech stavby a předchozích mnoha letech sporů o pozemky otevřen dvouapůlkilometrový nový úsek, díky kterému se dálnice dostala k Hradci Králové.

Z trasy dálnice D11 nyní běží výstavba sedmikilometrového úseku ze Smiřic do Jaroměře, který má být hotov do konce roku 2021. Úsek staví sdružení společností Porr a Porr Bau za 1,5 miliardy korun bez DPH.

Zbývající úseky D11 z Jaroměře do Trutnova a z Trutnova ke státní hranici měří 40,8 kilometru. ŘSD u obou usiluje o vydání územního rozhodnutí, aby mohlo začít vykupovat pozemky. Ťok loni v říjnu uvedl, že až k hranicím by dálnice mohla být hotová v letech 2024 až 2025.