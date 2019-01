Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) vypovědělo smlouvu stavebním firmám v čele s Eurovií na stavbu úseku hradecké dálnice D11. Reagovalo tak na to, že firmy v úterý od smlouvy ustoupily podmínečně. Informaci České televize potvrdila mluvčí Eurovie Iveta Stočková. ŘSD to zatím odmítlo komentovat. Odpoledne se kvůli situaci kolem smlouvy sejde ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) s šéfy stavební firmy a ŘSD.

Ředitel stavební firmy Eurovia CS Martin Borovka při příchodu na jednání s ministrem dopravy Ťokem uvedl, že jeho firma se chce dohodnout a ve stavbě pokračovat. Dohoda je podle dřívějších vyjádření prioritou i pro ministerstvo dopravy.

Stavba úseku D11 z Hradce Králové do Smiřic v délce 15,5 kilometru začala 2. října 2018 za přítomnosti premiéra Andreje Babiše (ANO). Sdružení mělo úsek postavit za 2,59 miliardy korun bez DPH. Hotov měl být v roce 2022. Stavba ale ještě nezačala, firmy staveniště dosud nepřevzaly. Dálnice D11 zatím končí v Hradci Králové.

Konsorcium společností Eurovia, Metrostav a Swietelsky v úterý oznámilo podmínečné odstoupení od smlouvy na stavbu úseku z Hradce Králové do Smiřic, podle firem jim ŘSD řádně nepředalo staveniště.

"Po dokončeném archeologickém průzkumu je prostor budoucí stavby ve stavu, který není v souladu s uzavřenou smlouvou, na což jsme ŘSD opakovaně upozornili. ŘSD se přitom nijak nemá k tomu, aby plochy určené pro výstavbu do potřebného stavu uvedlo," řekl v úterý předseda představenstva a generální ředitel firmy Eurovia CS Martin Borovka.

Úpravu pozemků by si ŘSD podle něj mělo objednat, což neučinilo.

Stavební firmy zároveň uvedly, že kvůli zdržení vypršela jejich cenová nabídka, a budou tak žádat víc peněz kvůli zvýšeným cenám ve stavebnictví v průměru o 14,5 procenta, což vedlo k obecnému růstu cen stavebních prací v úrovni přibližně šesti procent.

ŘSD s kritikou nesouhlasí a hájí se tím, že firmy odmítly staveniště formálně převzít. Podle šéfa úřadu Jana Kroupy se snaží dostat ředitelství pod tlak a zvýšit cenu. ŘSD růst ceny odmítá, protože by tím podle něj hrozilo, že další stavební firmy budou v jiných zakázkách postupovat stejně.

Ťok v úterý Českému rozhlasu Radiožurnálu řekl, že jeho prioritou je dohoda se stavebními firmami v čele s Eurovií na pokračování stavby. "Pokud to řešení nenajdeme, může to skončit tím, že se to přesoutěží, nebo to zkusíme dát druhému v pořadí. A někdo to tam určitě bude chtít postavit," prohlásil ministr. Za Eurovií podle nabídkové ceny skončila v soutěži nabídka firmy Strabag za 2,9 miliardy a třetí nejnižší návrh pak podalo sdružení s vedoucí firmou COLAS CZ za 3,2 miliardy korun.

Z trasy dálnice D11 se nyní vede výstavba sedmikilometrového úseku ze Smiřic do Jaroměře, který má být hotov do konce roku 2021. Úsek staví sdružení společností Porr a Porr Bau za 1,5 miliardy korun bez DPH.

Zbývající úseky D11 z Jaroměře do Trutnova a z Trutnova ke státní hranici měří 40,8 kilometru. ŘSD u obou usiluje o vydání územního rozhodnutí, aby mohlo začít vykupovat pozemky. Ťok loni v říjnu uvedl, že až k hranicím by dálnice mohla být dokončena v letech 2024 až 2025.

D11 z Prahy na polské hranice se začala stavět v roce 1978 a z plánovaných 154 kilometrů je hotovo zhruba 91. Od srpna 2017 dálnice končí na okraji Hradce Králové sjezdem do části Kukleny. V Královci u Trutnova se má D11 napojit na budovanou polskou silnici S3.