Pokud bude rozhodnutí černošického úřadu o střetu zájmů premiéra Andreje Babiše pravomocné, mohou přijít podniky Agrofertu o desítky zakázek v Praze. HN na to upozornil primátor Zdeněk Hřib (piráti).

Městský úřad Černošice, pod který občan Andrej Babiš dle svého bydliště spadá, od léta řešil, zda je český předseda vlády kvůli svému vztahu k médiím společnosti Mafra ve střetu zájmů, či nikoli.

Rozhodnutí z minulého týdne černošický odbor přestupků sice nezveřejnil, ale z reakce premiéra, který okamžitě prohlásil verdikt za zpolitizovaný a oznámil, že se odvolá, je jasné, že výsledek nebyl v jeho prospěch. Případ tak zřejmě po odvolání bude řešit Středočeský krajský úřad, který jako hejtmanka vede Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO).

"Pokud by existovalo pravomocné rozhodnutí, že Andrej Babiš skutečně je ve střetu zájmů, protože je ovládající osobou koncernu Agrofert, bylo by z mého pohledu určitě nutné vyhodnotit dopad na možnost Agrofertu ucházet se o veřejné zakázky hlavního města Prahy," uvedl primátor metropole s tím, že by se to týkalo kontraktů s magistrátem, ale také s městskými podniky.