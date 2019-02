Problematické hovězí maso z polských jatek, kde se porážely nemocné krávy, se dostalo i do Česka. Oznámil to na mimořádné tiskové konferenci ministr zemědělství Miroslav Toman, který lidem doporučil, aby polské hovězí maso nekupovali. Podle ministra šlo zhruba o 300 kilogramů hovězího v Praze, Varnsdorfu, Novém Bydžově a Kostelci nad Labem. Jedna zásilka o hmotnosti 100 kilogramů byla vrácena po apelu polského obchodníka zpět do Polska, zároveň vyzval občany, aby do vyšetření kauzy upřednostňovali domácí produkci.

Ústřední ředitel Státní veterinární správy (SVS) Zbyněk Semerád uvedl, že maso nemusí být závadné, ale zpracovávalo se v závodech, kam šla i problematická zvířata. Je podle něj možné, že maso ve Varnsdorfu je už zkonzumované.

Česká republika případně zavede mimořádná veterinární opatření, kterými by se omezil obchod, aby se polské hovězí maso do Česka nedostávalo, až po konzultaci s Evropskou komisí, uvedl Toman.

Konzumace hovězího z nemocných krav může lidem způsobit vážné zdravotní problémy. Jde o otravy z jídla se závažným průběhem, zánět mozkových blan, zánět kostí a kloubů nebo o těžkou formu sepse. Podle Semeráda by ale maso nejspíš zapáchalo. Problémem může být léčení zvířat antibiotiky, můžou tak vznikat rezistence, lidé na něj mohou být alergičtí.

Ministr řekl, že nevěří polskému systému veterinární kontroly. Nejprve podle něj polská strana tvrdila, že maso nešlo z Polska, pak že ze země odešlo, nyní že se dostalo i do ČR.

Na baleném mase se země původu uvádí, u nebaleného je povinnost mít informace o původu v blízkosti místa nabízení masa k prodeji, například na informační tabuli.

Čeští veterináři v tomto týdnu zesílili kontroly dováženého polského hovězího masa, kontroly jsou však stále namátkové. Podle Tomana šlo o zvýšení počtu kontrol i o 100 procent.

Příjemci masa v ČR podle Petra Majera ze SVS loni nahlásili přes 14 tisíc tun hovězího masa, které obdrželi z Polska. Do ČR se dostalo skoro ve 28 tisíc dodávkách. Z něj veterináři při zhruba 350 kontrolách prověřili kolem 600 tun masa. "Nějaká závada byla zjištěna u zhruba 30 kontrol. Téměř ve všech případech šlo o nenahlášení zásilky tak, jak ukládá zákon, v několika případech pak o nedostatky ve značení či dokumentaci," uvedl Majer. Dodal, že nebyly zjištěny žádné závažné závady, na jejichž základě by zásilka byla vrácena do místa původu nebo zlikvidována v asanačním podniku.

Na začátku současné aféry s polským hovězím stála reportáž zpravodajské televize TVN24, jejíž reportér se nechal zaměstnat na jatkách v Mazovském vojvodství na severovýchodě země a podílel se na porážkách zjevně nemocných kusů dobytka. Viditelně zkažené části masa se potom odřezávaly a vyhazovaly. Během noci podle reportéra na jatkách zpracovali kolem 15 kusů nemocného dobytka.

Podle čtvrtečního prohlášení hlavního veterináře Pawla Niemczuka Polsko vyvezlo 2700 kilogramů podezřelého hovězího do deseti zemí EU, mezi nimiž je i Slovensko, které podle posledních zpráv dovezlo až 600 kilogramů problematického masa. Evropská komise v pátek uvedla, že se maso z problematických jatek dostalo do 14 zemí včetně Polska a ČR. Niemczuk přitom ve čtvrtek prohlásil, že se maso do Česka nedostalo.