Zimní měsíce jsou obdobím, kdy Martin Hausenblas pravidelně mizí do tepla. A pokud to jde, snaží se to spojit s učením se něčeho nového, nejlépe jazyků. Dříve tak třeba několik měsíců šprtal angličtinu v Austrálii, letos je na programu Dominikánská republika a kurzy španělštiny. Ve dvou týdnech na konci ledna, které tento podnikatel, politik a mecenáš strávil ve svém domovském Ústí nad Labem a v Praze, v průběhu jeho krátké pauzy od několikaměsíčního exilu v Karibiku, jsme jej v dalším díle pořadu Endorfiny vytáhli do Stromovky.



Pětačtyřicetiletý zakladatel a spolumajitel on-line taxislužby Liftago nebo výrobce textilu Adler je už skoro rok velmi aktivním běžcem. Za sebou má půlmaraton, na další se chystá a za poslední měsíce, kdy programově běhá téměř každý den, ubral ze svých dřívějších 118 kilo tolik, že už se s váhou blíží zdravějšímu číslu.



S Hausenblasem, který si v hříčce ze svého jména dělá legraci, když si říká Hausenblázen – ostatně legraci si ze sebe a vůbec z mnoha dalších věcí dělá velmi často –, je mnoho témat, která stojí za to probrat. Omezili jsme se na běhání, politiku a jeho podnikatelské a investorské aktivity. To, že byl zřejmě prvním, kdo do Česka přivezl vůz Tesla, anebo to, že se otevřeně hlásí ke své homosexuální orientaci, jsme pro tentokrát nechali být.

"Hlavně to nesestříhejte tak, abych pak v tom videu nevypadal jako Paroubek," rozloučil se s námi Hausenblas asi po hodinovém výběhu v pražské Stromovce. Pořad Cvičíme s Jiřím Paroubkem, kde se někdejší premiér představil v roli cvičitele, na nějž Hausenblas odkazuje, je svým způsobem legendární.



Hausenblas začal s běháním zhruba před rokem, najal si trenérku a v pozdním odpoledni, kdy jsme se v bývalé královské oboře lehce pocukrované sněhem potkali, ho čekal intervalový běh. To znamená zahřátí při deseti minutách volného běhu a pak pět sérií po pěti blocích: asi stometrový sprint – stometrový výklus.

"Když jsem s tím v březnu začínal, tak moje trenérka říká: Martine, ty chceš běhat, ale neumíš pořádně chodit, vždyť chodíš jak pantáta. V září už jsem dal půlmaraton v čase asi dvě hodiny a třicet pět minut. Teď se chci zase zlepšit," plánuje.



Za hnutí Pro! Ústí je zastupitelem tohoto severočeského města a působí jako obrovský patriot. Jeho hlavním tématem je zlepšení dopravy a infrastruktury. Aktuálně ve společném projektu s místní univerzitou a dalšími experty připravuje testování provozu autonomních aut. Jde o první projekt tohoto druhu v Česku. Jinak chce Hausenblas kraji i zemi pomoct hlavně v oblasti vysokorychlostní železnice a lepšího napojení Ústí nad Labem na celé Česko i Německo.



V tom všem přitom razí nápadně podobný přístup jako současný premiér a šéf hnutí Ano Andrej Babiš. "Říkám si, že když se mi podařilo udělat dobrou firmu, proč ne město," hlásí Hausenblas.



Odborník na informační systémy vydělal především na své první větší firmě. Výrobci textilu určeném primárně pro reklamní účely, tedy zjednodušeně triček s potiskem Adler. "Zásobujeme celou EU, vyrábíme v 15 zemích. Měsíčně prodáme mezi milionem až dvěma miliony triček," počítá. Co se obratu této firmy, která slaví letos 20 let od svého vzniku, týče, přesahuje miliardu korun.



Další známou firmou je on-line taxislužba Liftago. Ta byla založena před šesti lety a jako agregátor taxislužeb propojuje prostřednictvím aplikace licencované řidiče taxíků s pasažéry. "Naším úkolem je teď expandovat do zahraničí. Česko je hezké, ale malé," plánuje obyvatel zámečku Skrytín, kde také trávívá svůj čas. "To místo je kouzelné," upozorňuje.



Ve Stromovce se mezitím zešeřilo. "Ještě že nás nepředběhla alespoň ta paní s bílou holí," glosuje na závěr svůj výkon Hausenblas.