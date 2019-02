Od roku 2016 mohli ředitelé finančních úřadů zadávat kontrolorům výši doměřené daně a slibovat za to peněžitou odměnu. Jak finanční ředitelství, tak ministerstvo financí tuto praxi dlouhodobě popíraly s tím, že udělování odměn je zcela nepřípustné. Odborníci z daňové praxe, oslovení HN, uvedli, že provozování takové činnosti by bylo v rozporu se správným výběrem daní.

HN na základě zákona o svobodném přístupu k informacím získaly dokumenty, které potvrzují, že v některých krajích si mohli úředníci vydělat až desítky tisíc korun, pokud firmě neuznali daňové odpočty na vývoj a výzkum. Doměřili jí daň v částkách i několika milionů korun.

Možnost vyplácet kontrolorům odměny na základě doměřené daně vznikla za bývalého generálního ředitele finanční správy Martina Janečka, kterého na tento post dosadil tehdejší ministr financí a současný premiér Andrej Babiš (ANO).

Janečka v prosinci na místě generálního ředitele nahradila Tatjana Richterová. Ani ona nechtěla nejdříve připustit, že byli úředníci berní správy motivováni k většímu výběru daní slibem vysokých prémií. Po předložení získaných dokumentů však uznala, že tato praxe v některých krajích probíhala. "Lidé se mají odměňovat úplně jiným způsobem," řekla Richterová v rozhovoru pro HN.

HN: Hospodářské noviny na základě zákona o svobodném přístupu k informacím získaly více než 20 dokumentů, ve kterých je uvedeno, že některé finanční úřady vyplácely kontrolorům takzvané cílové odměny. Znamená to, že daňoví úředníci v některých případech už před kontrolou věděli, jak vysokou mají doměřit daň a jakou odměnu za to získají. Viděla jste tyto dokumenty?

Vím, o co se jedná. Myslím, že to jsou odpočty na vědu a výzkum. Běžně vyplácíme mimořádné odměny a pak od roku 2017, možná i 2016, se uplatňovaly takzvané cílové odměny, což je úplně jiný systém. U těch musíte předem sjednat s okruhem lidí nebo s jedním pracovníkem příslib, který jasně stanoví podmínky, za jakých budou odměny vyplaceny. Na vědu a výzkum jsme tady tu cílovou odměnu opravdu měli. Nevím, ze kterého je to roku, ale myslím, že to je už docela dávno.

HN: My máme dokumenty z roku 2018.

To bude datum vyplacení odměny, ale ten příslib musí být starší, řekla bych, že z roku 2016. Pamatuji si, že když to přišlo, byla jsem ještě na finančním úřadu v Praze. (Tatjana Richterová byla od roku 2013 do roku 2018 ředitelkou Finančního úřadu pro hl. m. Prahu, pozn. redakce)

HN: Ano, je tu uvedené, že interní sdělení z vedení finanční správy, které se jmenuje "příslib prémií", je z roku 2016.

Myslím, že ten příslib dorazil na všechny finanční úřady. Jejich ředitelé se pak mohli dobrovolně rozhodnout, jestli možnost zavést cílové odměny využijí, nebo ne. Například my jsme to v Praze nedělali. Nakonec od roku 2016 jsme na těchto odměnách vyplatili v tom množství lidí, které máme, celkem asi 200 tisíc korun, což mě přijde strašně málo.

HN: Odměny sice nejsou příliš vysoké, ale podstatné je, že ministerstvo financí opakovaně popíralo, že by kontroloři dostávali odměny tohoto typu. Když jste se k tomu v lednu před poslanci rozpočtového výboru vyjadřovala vy, uvedla jste, že by to mohla být jen chybná argumentace jednotlivých ředitelů finančních úřadů. Na základě získaných dokumentů se vás musím znovu zeptat: Měli pracovníci vypsané odměny za to, že doměří daň čili neuznají daňový odpočet na vědu a výzkum?

Já už si to nepamatuji, četla jsem to v roce 2016 a nezavedli jsme to, protože ten výpočet byl tak složitý, že by na odměnu skoro nikdo nedosáhl. Jedním z těch kritérií u odměn možná je doměřená daň, ale jsou tam také další kritéria, například získané inkaso, a tak dál. O nějakých dalších odměnách, které by vysloveně cílily na doměrky na daních z úrovně Generálního finančního ředitelství, vůbec nevím.