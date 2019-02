Na pět set tisíc podnikatelů s ročními příjmy do jednoho milionu korun by se mohlo dočkat výrazného snížení úředních povinností vůči státu. Vláda pro ně chystá návrh zákona, podle kterého by mohli pomocí jedné paušální platby uhradit daně a s nimi i zdravotní a sociální pojištění. Nyní musí vše přiznávat na třech různých formulářích a jednat se třemi úřady. Zákon by v případě schválení mohl začít platit v roce 2021. O novince informovaly HN již minulý týden, konkrétní podrobnosti však ministerstvo financí zveřejnilo až nyní.

Paušální daň by podle návrhu byla placena měsíčně jedinou platbou a zahrnovala by minimální základy pro sociální a zdravotní pojištění pro příslušný rok. To jsou částky, které již nyní všichni poplatníci povinně platí. Vlastní daň by podle informací ministerstva byla 500 korun.

"Celková výše tohoto paušálního odvodu by se v závislosti na vývoji průměrné mzdy, od které se minimální základy pojistného odvozují, měla v příštím roce pohybovat v rozmezí 5400 až 5500 korun měsíčně," uvedl mluvčí ministerstva financí Michal Žurovec.

"Chceme tím malým živnostníkům ušetřit čas, peníze i stres, které jsou s plněním odvodových povinností spojeny. Díky tomu se budou moci více věnovat svým zákazníkům, klientům, obchodním partnerům nebo třeba rodině," řekla ministryně financí Alena Schillerová.