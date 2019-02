Jen pár minut zbývá do přednášky Víta Schlesingera. V sále v sedmadvacátém patře pražského mrakodrapu City Tower na konferenci Agile už na něj čeká více než stovka lidí. On se připravuje v ústraní. Sedí zpříma, zhluboka dýchá, pak několikrát za sebou povyskočí. Toto cvičení mu prý pomáhá plně se soustředit na sebe, zlepšuje emoce, sebedůvěru a vyplavuje více testosteronu. "Myslíte si, že úspěch rovná se štěstí? Ne. Ale je jeho součástí. Ke štěstí chybí ještě dvě věci a těmi jsou naplněnost a dostatek energie," říká davu se svým moravským přízvukem a vyzývá ke krátké meditaci. "Sedněte si na kraj židle, zavřete oči a pomalu dýchejte. Představte si, kde chcete být za třicet let, co tam děláte a jak se tam chcete cítit? Jak vám v tom bylo?"

Čtyřiatřicetiletý odborník ze Zlína založil v Česku nový komplexní přístup ve sportovní přípravě, takzvaný sporthacking. V něm propojuje obory, jako je mentální příprava - koučink, regenerace a biochemie těla. Mezi jeho klienty patří zhruba tři desítky českých a zahraničních reprezentantů, jako například tenista Tomáš Berdych, české jedničky ve stolním tenise Hana Matelová a její kolega Tomáš Polanský, loňský mistr Evropy do 21 let, bývalí hráči jako hokejista Petr Čajánek či fotbalista Zdeněk Grygera, reprezentant v házené Leoš Petrovský a česká nejlepší běžkyně poslední dekády Eva Vrabcová Nývltová. Schlesinger se zaměřuje ale i na mladou generaci, koučuje několik talentů z italské a anglické nejvyšší fotbalové soutěže a hokejisty hrající ve Švédsku nebo Finsku.

"Účastním se občas i tréninků a jsem sportovci, pokud potřebuje, nablízku," říká v rozhovoru pro HN.

Čas od času dává konzultace i topmanažerům, kteří chtějí změnit svůj přístup k hektickému životu a naučit se pracovat se sebou. Pětadevadesát procent lidí podle něj nemá správný životní cíl a vize.