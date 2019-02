Premiér Andrej Babiš v úterý na twitteru oznámil, že vyzve poslance ANO, aby se během březnového hlasování o schválení výročních zpráv České televize nepřipojovali k SPD a KSČM, kteří chtějí hlasovat proti.

"I když jsme vůči ČT často kritičtí, a řekli jsme to i jejich řediteli u nás na klubu, požádám poslance hnutí ANO, aby se nepřipojovali ke KSČM a SPD a hlasovali PRO schválení všech Výročních zpráv," napsal premiér.

Pokud by poslanci zprávy neschválili, mohla by sněmovna rozpustit Radu České televize, která jmenuje a odvolává ředitele. O schvalování výročních zpráv České televize bude Poslanecká sněmovna hlasovat v březnu, přesný termín zatím není znám.

Českou televizi během čtvrteční diskuze kritizovali zejména zákonodárci hnutí SPD Tomia Okamury a komunisté. Kvůli mnoha výhradám se rozhodli, že zprávy neschválí.

Televizi v rozpravě kritizoval také Jiří Valenta (KSČM), který doporučoval zprávu neschválit. Sněmovna se minulý čtvrtek k hlasování o zprávě nedostala. Není jisté, kdy přesně se k němu vrátí.

Valentovo vystoupení však vyvolalo odezvy. Například Petr Gazdík (STAN) řekl, že KSČM by se ráda vrátila do dob, kdy mocná strana a vláda řídila vše a organizovala i to, jak má vypadat televizní zpravodajství. "Česká televize musí být nezávislá a úkolem nás všech je tu nezávislost chránit," prohlásil Roman Sklenák (ČSSD).

Nad hospodařením ČT se pozastavil Pavel Juříček (ANO) a poukazoval na provozní ztráty v hospodaření v uplynulých letech, které jsou kryty z fondu poplatků. Předseda poslanců ODS Zbyněk Stanjura poukazoval mimo jiné na to, že kritici se soustředili jen na zpravodajství a publicistiku. "Původní hraná tvorba, nakupovaná tvorba, to jde bokem," konstatoval.

Česká televize předkládá každoročně Sněmovně své výroční zprávy o činnosti a o hospodaření. Zákon o ČT stanoví, že Sněmovna může odvolat Radu ČT mimo jiné v tom případě, pokud poslanci dvakrát po sobě jednu ze zpráv neschválí. Rada mimo jiné volí generálního ředitele televize a její členy volí Sněmovna.