Majitel společnosti RegioJet Radim Jančura neuspěl s žalobou, v níž požadoval, aby České dráhy vrátily sedm miliard korun Správě železniční dopravní cesty jako nedovolenou podporu. Podle něj tak stát skrytě subvencoval národního dopravce.

České dráhy v roce 2008 převedly na SŽDC část svého majetku, za který dostaly dvanáct miliard korun.

Jančura si však nechal udělat znalecký posudek, podle něhož je skutečná hodnota majetku pět miliard korun. Zbytek tak byla podle Jančury skrytá podpora státu. V dubnu 2015 proto podal žalobu a chtěl, aby dráhy uvedenou sumu vrátily.

Soudkyně Městského soudu v Praze Monika Vacková však ve středu žalobu zamítla, aniž by projednávala podstatu věci.

Uvedla, že podle unijních pravidel je možné vést řízení o nedovolené podpoře maximálně do deseti let od jejího poskytnutí.

"Pokud tato lhůta uplyne, členské státy nemají pravomoc rozhodovat. A to i kdyby ta částka, o kterou tady jde, veřejnou podporou byla," konstatovala soudkyně.

RegioJet tento výklad odmítl. "My jsme žalobu podali včas. Nemůže jít k naší tíži, že soudy nebyly schopny do deseti let rozhodnout," uvedl právník RegioJetu Martin Winter. Navíc podle něj uvedená podpora nadále trvá. "Žalovaný z té veřejné podpory stále těží. Nakoupil za ni vlaky, které stále používá a dává navíc do odpisů," dodal.

Soudkyně však uvedla, že soukromoprávní žaloba, kterou RegioJet podal, nemůže uvedenou desetiletou promlčecí lhůtu zastavit.

"Ta cena byla stanovena na základě posudku soudně ustaveného znalce. O veřejnou podporu se tak jednat nemohlo," reagoval advokát drah Jiří Kindl.

RegioJet oznámil, že se odvolá. "Jsme přesvědčeni, že výklad soudu, že naše práva uplynula po deseti letech, je špatný," uvedl Radim Jančura.