Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) představila minulý pátek na koaliční radě návrh na škrty ve státním rozpočtu na rok 2020.

Schválené výdaje podle ní zrobustněly natolik, že by je rozpočet neutáhl a schodek by z plánovaných 40 vzrostl na 90 miliard korun. Jak uvádí Lidové noviny, návrh počítá se škrty v počtech zaměstnanců, investicích i dotacích.

Prostor pro úspory je podle Schillerové zejména ve snižování nákladů na provoz ministerstev a v modernizaci systému sociálních dávek.

Celkem Schillerová navrhuje škrty ve výši zhruba 49,9 miliardy korun. Počítá přitom s tím, že ve srovnání s letoškem vybere stát v příštím roce o 13,5 miliardy méně na daních, o více než osm miliard méně na sociálních odvodech a o tři miliardy přijde kvůli zrušení karenční doby.

Drastické škrty by čekaly například ministerstvo dopravy. Podle Lidových novin resort ministra Dana Ťoka (za ANO) dostane o 14 miliard méně než v letošním roce a navíc ještě přijde o 9,5 miliardy, se kterými se původně počítalo. "Beru ten materiál jako vstup do debaty. Pokud by škrty měly vypadat takto, neměli bychom peníze nejen na přípravu nových investic, ale mohly by nám chybět i na dokončení rozestavěných projektů," okomentoval to pro Lidové noviny Ťok. Z kapitoly ministerstva dopravy by měly také zmizet dotace na podporu ztrátových železničních spojů v regionech.

O více než čtyřicet procent by se pak měl snížit objem peněz, které dává ministerstvo životního prostředí na program Nová zelená úsporám.

"Určitě si teď nepřipouštím, že bych škrtal 1,115 miliardy korun. To by byly škrty drastické. V zásadě jediná možnost by byla na investicích, a pokud ty by se zastavily, byl by to pro mě zásadní problém. Jinde ušetřit nelze. Doufám zkrátka, že to bude lepší, než se teď udává," řekl Lidovým novinám ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Škrty v investicích odmítá i ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO). Úspory chce hledat v provozních a mzdových nákladech svého resortu. "Nedostatek bytů jednoznačně ukazuje významnou podinvestovanost v Česku," uvedla.

O výsledné podobě škrtů bude koalice ještě jednat.