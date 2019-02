Česko sice pokryl sníh, nízké hladiny podzemních vod nicméně na řadě míst zatím nedoplnil. Jednadvacet procent půdy se stále potýká se suchem, stejně jako polovina mělkých vrtů, zejména na Moravě a v Polabí. Ministerstvo životního prostředí na boj proti suchu letos vydá dvě miliardy korun.

V pondělí vypsalo například výzvu s dotací jedné miliardy na projekty takzvané velké dešťovky pro obce a města. Díky němu se budou moct udělat nádrže na dešťovou vodu pod silnicemi, vystavět zelené střechy nebo odvodnit parkoviště do zasakovacích pásů.

Ministerstva životního prostředí a zemědělství nyní také upravují zákon, který úřadům umožní větší regulaci odběrů vody v případě sucha. Stát je na sucho připraven lépe, než před pěti lety, přesto se ale musí blahobytné čerpání vody změnit, říká ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).

Jak je Česká republika připravena na letošní rok, pokud by opět hrozilo sucho?

To je otázka pro svatého Petra a Pánaboha, protože ti ve finále rozhodnou o tom, jak to dopadne. My do toho vstupujeme v této chvíli se 3,5 miliardami kubíků vody ve sněhu. To je skvělé. Bohužel ale až v příštích měsících, hlavně v březnu, uvidíme, jak rychle voda odteče. Jsme ale rozhodně lépe připraveni než před pěti lety, protože v tom mezidobí přibyly tisíce konkrétních opatření.

Můžete být konkrétní?

Rozdělil bych to asi do několika oblastí, ale lidi nejvíce zajímá pitná voda. Je několik set obcí, které jsou závislé na mělkých podzemních zvodních. Bohužel, byť si široká veřejnost myslí, že sníh už nám zásoby vody doplnil, tak stále ještě 50 procent země je z pohledu vody ve stavu mimořádného sucha. To je neuvěřitelné číslo na to, že se zdá, že hodně nasněžilo. My už máme za sebou asi 320 projektů pro 145 tisíc lidí ve třech stovkách obcí, kde jsme vodu zajistili. V těch projektech budeme pokračovat.

Jak jsou na tom přehrady?

Díky nadprůměrným srážkám máme relativně vysoké stavy vody ve vodárenských nádržích a přehradách. Do toho letošního roku jdeme z dobré startovní pozice, připomínám ale historickou paralelu z roku 1947, kdy bylo hodně sněhu, pak byly povodně a pak bylo historické sucho. Dnes nikdo neví, zda se to nebude opakovat a opravdu to bude záviset na tom, jak sníh odtaje a jak rychle začne jaro. Zatím ty předchozí roky spíše naznačují, že jaro může přijít hodně rychle.

Česká geologická služba, která je podřízenou organizací vašemu ministerstvu, má v rámci nového projektu vytipovat lokality s podzemní vodou. O co půjde?