Praha vydá letos na investice 19,4 miliardy korun. Rada hlavního města v pondělí přidala na investice ve srovnání s rozpočtem schváleným v prosinci 1,2 miliardy korun. Záměr ještě musí schválit zastupitelstvo. Nejvyšší částka půjde na dopravu, a to 5,7 miliardy korun. Novinářům to v pondělí řekl náměstek primátora Pavel Vyhnánek (Praha sobě).

Vedení města získá peníze na zvýšení částky například omezením běžných výdajů. Praha má na letošní rok schválen rozpočet s příjmy 59,175 miliardy a výdaji 77,569 miliardy korun. Rozdíl pokryje ze svých zdrojů a příspěvků státu.

"Na výši investic je vidět, že tyto příjmy neprojídáme v běžných výdajích, ale investujeme je do budoucnosti všech Pražanů," řekl Vyhnánek. Ke snížení výdajů vedení města přistoupilo kvůli tomu, že v uplynulých letech příliš rostly, dodal. Investice pak rada zvýšila mimo jiné kvůli vysokému vnitřnímu dluhu města.

Peníze na zvýšení investic město získalo kromě snížení běžných výdajů také redukcí rezerv vytvořených ve schváleném rozpočtu, snížením provozních nákladů magistrátu nebo snížením tzv. přiměřeného zisku dopravního podniku (DPP) asi o 200 milionů korun. To jsou finance, které město DPP nechává po vyúčtování například na obnovu vozového parku.

Nejvíc peněz v rámci investic půjde na dopravu. Město vydá například 400 milionů korun na přípravu výstavby trasy metra D a dalších 409 milionů korun na bezbariérové zpřístupnění metra. Peníze město vynaloží na stavbu silničního okruhu, opravu Štěrboholské spojky nebo stavbu Radlické radiály.

Druhou nejnákladnější oblastí je kapitola hospodářství, na kterou půjde 1,91 miliardy. Hospodářství zahrnuje například opravy bytových domů za 210 milionů, výkupy pozemků, revitalizaci náplavek nebo obnovu Holešovické tržnice, na kterou se vynaloží 100 milionů korun. Více než 1,8 miliardy korun vydá Praha na městskou infrastrukturu. Na obnovu vodních ploch je určeno 110 milionů a dalších 177 milionů na investice v zoo. Více než půl miliardy v této části půjde na kanalizaci a další inženýrské sítě.

Do školství hlavní město letos investuje celkem 1,44 miliardy korun. Peníze půjdou na přestavby či výstavbu škol, investiční sportovní granty nebo na areál ledových sportů Chodov. Ve zdravotnictví je určena nejvyšší částka z celkových 610 milionů pro areál nemocnice Na Bulovce, a to 208 milionů korun. Přes půl miliardy korun půjde také do kultury a cestovního ruchu a na bezpečnost.

Rozpočet schvalovali pražští zastupitelé loni v prosinci. V něm rozdělili pouze části investic z původně zvažovaných asi 18,2 miliardy korun. Více než 13 miliard pak bylo vloženo do investiční rezervy, o které radní v pondělí rozhodovali. Důvodem bylo přehodnocení rozdělení investic, které původně připravovalo minulé vedení města. Rozdělení investic musí ještě schválit magistrátní finanční výbor a zastupitelé.