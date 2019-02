Ústavní soud se v úterý zastal Lukáše Nečesaného souzeného už šestým rokem za pokus o vraždu kadeřnice v Hořicích na Jičínsku roku 2013. Hradecký soud mladíka nejprve několikrát poslal do vězení, po zásahu Nejvyššího soudu a změně trestního senátu ho ale už dvakrát zprostil viny. Vrchní soud rozhodnutí vždy zrušil a žádal nové projednání a další změnu senátu. Proti tomu se Nečesaný bránil ústavní stížností. ÚS nyní loňské rozhodnutí Vrchního soudu v Praze zrušil. Vrchní soud bude muset rozhodnout znovu a držet se nynějšího nálezu ÚS.

Nečesaný se úterního rozhodování před Ústavním soudem nezúčastnil. Vinu opakovaně odmítl. V případu padlo postupně podle ÚS už 12 soudních rozhodnutí.

Ústavní soud zároveň odmítl stížnost Nečesaného na údajnou podjatost soudců. Nečesaný měl pochybnosti o nestrannosti soudců vrchního soudu. Obhajoba se taktéž domnívala, že o jeho námitce podjatosti na ně rozhodoval podjatý soudce také na Nejvyšším soudě. Proto se domáhal zrušení usnesení Nejvyššího soudu, kterým byla zamítnuta jeho stížnost proti nevyloučení soudců vrchního soudu z projednávání kauzy.

Hradecký soud nejprve Nečesaného poslal na 16 let do vězení, trest mu později pražský vrchní soud snížil na 13 let. Trest pak ale zrušil Nejvyšší soud a rozhodl o propuštění Nečesaného z vězení, kde mladík strávil rok a půl. Po nových verdiktech se do vězení Nečesaný na půl roku vrátil, ale po dalších rozhodnutích soudů se znovu dočkal propuštění. Nečesaný strávil za mřížemi celkem dva roky, nyní je na svobodě.

Případ se stal 21. února 2013 v kadeřnictví v Hořicích na Jičínsku. Podle obžaloby tam tehdy dvacetiletý student gymnázia Nečesaný udeřil kadeřnici několikrát do hlavy polenem a sebral jí přes 10 tisíc korun z tržby a peněženky. Ženu s vážným zraněním našel její syn. Kadeřnice nejprve Nečesaného jako agresora nepoznala, později ho označila za útočníka. Soudní znalec však uvedl, že má po úrazu hlavy výpadky paměti a nemůže si útok vybavit přesně.