Ministryni financí Alenu Schillerovou (za ANO) čeká vysvětlování před členy parlamentu. Při interpelacích a na jednání rozpočtového výboru bude muset objasnit postupy finanční správy při odměňování úředníků za doměřenou daň.

Důkazy o tom, že finanční správa slibovala svým kontrolorům odměny, pokud doměří podnikatelům předem stanovenou částku daně ve výši mnohdy i desítek milionů korun, přinesly minulý týden Hospodářské noviny. Oslovení právníci takové postupy označili za nezákonné. Do té doby vedení finanční správy, stejně jako ministryně financí, uvedené praktiky popíralo. Schillerová je opakovaně označila za nepřijatelné a odmítla přiznat, že by se něco takového na berních úřadech dělo.

Podobně se vyjádřila i v odpovědi na interpelaci poslance za ODS Vojtěcha Munzara, který se ptal, zda byli berní úředníci skutečně motivováni k vyššímu výběru daní slibem vysokých prémií. Ty měly dosahovat i desítek tisíc korun. Schillerová však na dotaz neodpověděla a pouze konstatovala, že se daň má vybírat správně. "Odpověď mě neuspokojila vůbec. Je ve smyslu neděje se to a principiálně je to špatně. Přitom dneska víme, že se to dělo," komentoval reakci Schillerové Munzar.

Ten proto nechal zařadit interpelaci jako samostatný bod schůze Poslanecké sněmovny. "Těším se na to projednání," dodal poslanec s tím, že zatím není jasné datum, kdy se jeho bod dostane na řadu.