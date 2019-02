Koncem ledna by se do parlamentu dostalo sedm stran. Suverénním lídrem zůstává ANO, a to i přes to, že oproti konci minulého roku ztratilo necelých pět procent. Naopak výrazně posílili piráti, pro něž je výsledných 15,7 procenta zatím nejlepším výsledkem. S nimi by do parlamentu voliči poslali ještě ODS, KSČM, ČSSD, SPD a KDU-ČSL. Výsledky průzkumu v úterý zveřejnila agentura STEM.

ANO by v lednu získalo podle modelu 31,9 procenta hlasů, v listopadu mělo 35,7 procenta. Piráti by dosáhli 15,7 procenta po 13,1 procenta o dva měsíce dřív. "Zdá se, že listopadová nižší ochota účastnit se voleb v případě sympatizantů hlavních konkurentů ANO pominula. Za této situace by v přepočtu hnutí ANO ztratilo 13 mandátů a naopak o deset mandátů více by získali Piráti," uvedli autoři průzkumu.

ODS spadla z 12,4 procenta na 11 procent. Komunisté si naopak o jeden procentní bod polepšili na 8,5 procenta. Sociální demokraté by dostali 8,3 procenta oproti listopadovým 6,6 procenta. Hnutí SPD si polepšilo z 6,9 procenta na 7,7 procenta a lidovci z 5,1 procenta na šest procent.

Volební model STEM z přelomu ledna a února počítá volební účastí okolo 53 procent. První pod čarou podle něj skončilo sdružení starostů, které by se do parlamentu nedostalo o jedno procento hlasů. Poslanecká místa by neobhájily ani TOP 09, svobodní či zelení.

Vládní ANO by sněmovní volby v lednu vyhrálo také podle průzkumů dalších agentur, hnutí by podle nich získalo mezi 30 a 32 procenty. Druhé místo průzkumy přisuzují většinou Pirátům, třetí ODS. Podle všech průzkumů by se do Sněmovny s různým ziskem dostali vládní sociální demokraté a také komunisté, kteří vládu tolerují. SPD a lidovci v jednom ze čtyř průzkumů klesli pod potřebnou pětiprocentní hranici. Většinou se pod ní v lednových průzkumech pohybovaly STAN a TOP 09.

Průzkum STEM se uskutečnil mezi 25. lednem a 6. únorem, agentura se dotazovala 1084 lidí starších 18 let. Volební model je postaven na předpokladu volební účasti okolo 53 procent. Z účastníků průzkumu chce jít k volbám 57 procent, 24 nechce a rozhodnuto není 19 procent dotázaných.

Jaké by byly možnosti ve sněmovně podle modelu STEM?

