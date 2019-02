Sněmovna ve středu na osmý pokus dokončila první čtení vládní novely zákona o evidenci tržeb (EET). Projednávání začalo v září. Středeční krok neznamená schválení předlohy, ale její posunutí do druhého čtení. Rozpravu provázely rozsáhlé kritické projevy opozičních poslanců, naopak poslanci ANO evidenci tržeb hájili. Některé opoziční strany si vysloužily kritiku za obstrukce.

Novela zákona o EET především reaguje na předloňské rozhodnutí Ústavního soudu, který část zákona zrušil. Rozšiřuje evidenci na další odvětví, která jí dosud nepodléhala, půjde třeba o služby řemeslníků. Části podnikatelů má usnadnit evidování tržeb tak, aby to mohli dělat bez připojení k internetu. Do desetiprocentní sazby daně z přidané hodnoty přesouvá například stravovací služby, úklidové práce, domácí pečovatelské služby, vodné a stočné nebo prodej řezaných květin.

Sněmovna neschválila návrh na zamítnutí předlohy již v prvním čtení, který vznesli piráti a připojily se k němu ODS a TOP 09. Pro zamítnutí hlasovaly všechny opoziční strany. Neprošel ani návrh na vrácení předlohy vládě k dopracování, se kterým přišel Vojtěch Munzar (ODS).

Debatu v prvním čtení provázely kritické projevy opozičních poslanců, jež pokračovaly i dnes. "EET je nástroj, kterým se podnikatelé stávají automaticky podezřelými," řekl Jan Skopeček (ODS). "Je to prostě kanon na vrabce, drahý, velmi málo účinný," prohlásil Miroslav Kalousek (TOP 09). Ve druhém čtení chce předložit návrh na zrušení celého zákona o EET. "Tento zákon ničí drobné živnostníky, drobné podnikatele, dokonce střední firmy, nahrává nadnárodním koncernům," prohlásil Radim Fiala (SPD).

Přínosy EET zpochybnil pirát Mikuláš Ferjenčík. Vláda je podle něj nadhodnocuje a další dvě vlny, které novela přináší, podle něj přínos mít nebudou žádný. Kontrolovat dodržování evidence tržeb například u malíře pokojů nebo instalatéra podle něj nebude možné. Třetí a čtvrtá vlna dopadne nejhůře právě na poctivé živnostníky, řekl.

"Mám podrobnou analýzu a jsem připravena o ní debatovat na odborných výborech," reagovala ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). "Žádný nárůst počtu úředníků nebude," ujistila. Pro kontrolní činnost EET již stát podle ní nabral 300 úředníků do finanční správy a 100 úředníků do celní správy. Uvedla také, že pokuty při kontrolách EET padly u třetiny pochybení, zatímco dvě třetiny se vyřešily napomenutím a domluvou na místě.

Lidovci chtějí předložit pozměňovací návrhy, které z EET vyjmou živnostníky s obratem do jednoho milionu korun, oznámil předseda jejich klubu Jan Bartošek. Stejný úmysl již v úterý avizovali poslanci starostů.

Poslanci proměnili debatu v taškařici

Všeobecné veselí nastalo v jednacím sále sněmovny, když se hlasovalo o výboru, který návrh před druhým čtením projedná. Prošel sice záměr, aby takzvaným garančním výborem byl výbor rozpočtový, následně opoziční poslanci začali předkládat návrhy na další výbory, které by mohly dát k návrhu novely o EET také své stanovisko. "Navrhuji zdravotnický výbor. EET může způsobit odchod přesluhujících lékařů do důchodu," řekl poslanec pirátů Mikuláš Ferjenčík.

Podle poslance za ODS Václava Klause se novela dotkne i škol, kde už kvůli regulacím ze strany státu zmizely školní bufety a EET na ně dolehne taky. "Navrhuji proto také školský výbor," požadoval Klaus.

Rozveselit sněmovnu se podařilo předsedovi poslaneckého klubu TOP 09 Miroslavu Kalouskovi, který požadoval, aby se novelou zabýval i výbor pro životní prostředí. "Tiskem účtenek rozhodně nechráníme naše lesy," argumentoval.

Opozice posléze navrhla snad všechny výbory, jaké ve sněmovně jsou. "Navrhuji zemědělský výbor. EET se týká velké části zemědělců," požadoval poslanec za KDU-ČSL Marian Jurečka. Protože EET je hlavně kontrola živnostníků, padl návrh i na kontrolní výbor nebo na výbor pro sociální záležitosti. "Řada lidí skončí na pracáku," argumentoval pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík.

"Předpokládám, že všechny návrhy jsou myšleny vážně," znejistěl předseda sněmovny Radek Vondráček (ANO), když návrhy na další výbory následovaly jeden za druhým.

Koalice spolu s komunisty však prokázala soudržnost a všechny návrhy na další výbory v hlasování zamítla.

Předkladatelka návrhu a ministryně financí (za ANO) Alena Schillerová takovou debatu kritizovala. "Ani nebudu říkat, že byla úsměvná. Byla smutná. Bylo to směšné divadlo," uvedla Schillerová s tím, že každý poslanec z jakéhokoliv výboru se může projednávání novely na rozpočtovém výboru zúčastnit.

Opozice však trvala na tom, že některé návrhy byly míněny vážně. "Projednáváme novelu zákona, který byl shledán závadným z hlediska ústavy. Pohybujeme se na hraně ústavnosti, a kdo by to měl jiný ve sněmovně posoudit než ústavně právní výbor?" ptal se Kalousek.

Zákon spustí třetí a čtvrtou vlnu

Schvalovaná norma řeší náběh třetí a čtvrté vlny EET, jejichž start odložilo rozhodnutí Ústavního soudu. Prvního dne sedmého měsíce od nabytí účinnosti novely se má evidence tržeb rozšířit i na ty obory, které jí dosud nepodléhaly. Třetí vlna EET se měla od loňského března týkat stánkového prodeje občerstvení bez stolů a židlí, farmářských trhů, dále služeb účetních, advokátů či lékařů. Od loňského června se do systému měli zapojit vybraní řemeslníci.

Podnikatelé, kteří nejsou plátci DPH, mají nejvýše dva zaměstnance a budou mít hotovostní tržby během 12 měsíců do 200 tisíc korun, by mohli začít evidovat tržby bez připojení k internetu. Další podmínkou bude to, že ani jejich očekávané hotovostní tržby by během následujících 12 měsíců neměly překročit uvedenou hranici. Budou ale muset využívat papírové účtenky poskytnuté ministerstvem financí a čtvrtletně posílat finanční správě údaje o tržbách. Někteří poslanci však označují zvolenou hranici 200 tisíc korun za příliš nízkou a budou ji chtít zvýšit.

1. fáze EET (od prosince 2016) platí pro ubytovací a stravovací služby 2. fáze EET (od března 2017) platí pro velkoobchody a maloobchody 3. fáze EET (předpoklad: 2. polovina roku 2019) platí pro ostatní podniky, nezařazené do ostatních fází, například pekaře, cukráře, řezníky, právníky, účetní, lékaře, taxislužby 4. fáze EET (předpoklad: 2. polovina roku 2019) platí pro řemesla a výrobní činnosti, například elektrikáře, obkladače, malíře, výrobce nábytku, opraváře strojů a zařízení, "hodinové manžely", kadeřníky, maséry, kartářky, výrobce her, sportovních hraček a hudebních nástrojů