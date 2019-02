Ruskem šířené dezinformace mohly pomoct americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi do Bílého domu i ovlivnit referendum o brexitu. Dezinformacím oslavujícím Rusko se daří i v Česku. Pokud by se dvacet největších dezinformačních serverů v zemi počítalo jako jedno médium, patřilo by k nejsilnějším serverům v zemi. Vyplývá to ze srovnání návštěvnosti tuzemských proruských webů, které HN sestavily z dat za loňský listopad.

Ze zjištění plyne, že kumulovaný dopad proruských dezinformačních webů v Česku je obrovský. Dohromady měly za loňský listopad zhruba poloviční návštěvnost jako třetí nejnavštěvovanější portál v zemi, Seznam Zprávy, a v celkovém pořadí podle návštěvnosti by se tento "superserver" umístil za sledované období na šestém místě.

Metodika analýzy Při sestavování seznamu největších proruských serverů v zemi HN vycházely z databáze dezinformačních webů, kterou sestavil portál Neovlivní.cz. Původní seznam obsahoval 29 proruských webů. U jednotlivých titulů byl následně prostřednictvím analytické stránky SimiliarWeb.com zjištěn počet návštěv za listopad 2018, čímž vznikl unikátní seznam dvaceti nejnavštěvovanějších českých proruských serverů. Výsledný seznam obsahuje tyto weby: ParlamentniListy.cz, cz.sputniknews.com, AC24.cz, Aeronet.cz, ProtiProud.cz, Zvedavec.org, Vinegret.cz, NWOO.org, Rukojmi.cz, SkrytaPravda.cz, VlasteneckeNoviny.cz, EuroDenik.cz, BezPolitickeKorektnosti.cz, FreeGlobe.cz, EUPortal.cz, CzechFreePress.cz, InfoKuryr.cz, EUServer.cz, SvetKolemNas.info a Lajkit.cz. Data byla následně porovnána s listopadovými čísly nejnavštěvovanějších webů v zemi, která byla odvozena ze srovnání serveru MediaGuru. Mezi ně patří: iDnes.cz, Novinky.cz, SeznamZpravy.cz, Blesk.cz, Aktualne.cz, Denik.cz, Lidovky.cz a Eurozpravy.cz. Zahrnuty do srovnání nebyly servery Nova.cz a CeskaTelevize.cz, které by dle listopadových dat spadaly mezi nejnavštěvovanější tituly, nicméně obsahově jsou na pomezí zpravodajských portálů a internetových televizí. Zahrnuty nebyly ani čistě sportovní weby a stránka Super.cz, již server MediaGuru mezi zpravodajské weby nezařadil.

Data dále odhalují, že proruským webům v Česku jasně dominuje pár titulů, kam směřuje drtivá většina návštěv. Následuje celá řada menších portálů, které jsou často vzájemně provázány a vzájemně na sebe odkazují.

Jednoznačným českým dezinformačním lídrem s 8,5 milionu návštěv měsíčně jsou Parlamentní listy, za nimiž stojí senátor Ivo Valenta. V tabulce návštěvnosti následuje česká mutace kremelského Sputniku. Kolem jednoho milionu navštívení měsíčně vykázaly ještě servery AC24.cz a Aeronet.cz. Dohromady tato dezinformační "velká čtyřka" pokrývá 85 procent všech návštěv tuzemských proruských webů.

Zajímavé závěry lze vyvodit také z průměrného času, který uživatelé stráví na jednotlivých webech. Průměrný čtenář Parlamentních listů a českého Sputniku na těchto stránkách brouzdá pokaždé zhruba šest (Sputnik, 06:09), respektive sedm (Parlamentní listy, 07:11) minut, což je v porovnání s dalšími dezinformačními i ostatními zpravodajskými weby, s výjimkou Idnes.cz (05:59), několikanásobná hodnota. Ukazuje se tedy, že čtenáři hlavních dezinformačních portálů jsou na internetu velmi aktivní.

Dopad serverů, které využívají manipulativních technik, na českou veřejnost lze vyčíst také z celkového stráveného času za sledované období. Hodnota byla z dat vypočítána jako součin počtu návštěv a délky průměrné návštěvy (viz tabulka na konci textu).

Pokud se budeme držet již zmíněného dezinformačního "superserveru", celkový čas, který čtenáři na tomto pomyslném webu za loňský listopad strávili, činí 1 481 871 hodin.

Pro porovnání - na třetím nejnavštěvovanějším webu v Česku (Seznam Zprávy) je to 1 071 536 hodin.

Češi tak kumulovaně na dezinformačních serverech stráví o třetinu více času než na zpravodajské "trojce" českého internetu dle návštěvnosti.

Ve srovnání s ostatními českými zpravodajskými weby by se tento imaginární dezinformační "superserver" umístil v celkovém stráveném času uživatelů na čtvrtém místě (za stránkami iDnes.cz, Novinky.cz a Blesk.cz).