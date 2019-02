Ministerstvo obrany chce letos uzavřít nebo významným způsobem posunout deset velkých nákupů zbraní a vojenské techniky v celkové hodnotě desítek miliard korun. Jsou mezi nimi bojová vozidla pěchoty, děla, radary nebo vrtulníky. Nové vybavení armáda potřebuje, aby podle náčelníka Generálního štábu Aleše Opaty vůbec byla schopna zajistit obranu země. Armádní technika většinou ruského či sovětského původu totiž rychle zastarává.

Ministr obrany Lubomír Metnar se neobává, že by se těchto nákupů dotkly připravované škrty ve státním rozpočtu. "Pokud budeme někde šetřit, tak to bude v provozu, nikoli v investicích," řekl Metnar v pátek novinářům.

Ministr se naopak pokusil představit plánované nákupy jako investici. "Můžeme se na to dívat jako na investici. V prvé řadě se do státního rozpočtu vrátí DPH. A potom se budeme snažit o maximální přenos výroby na naše území," řekl ministr.

Nemožné je podle představitelů ministerstva například zajistit potřebné výdaje na obranu zvláštním zákonem, jako se to děje například v Polsku, které je jednou z nemnoha zemí Severoatlantické aliance, kde výdaje na zbrojení dosahují požadovaných dvou procent HDP.

Plánované výdaje brání i vojáci, jejichž velitel, generál Opata, opakovaně zdůraznil, že vojáci vědí, co chtějí a proč to chtějí, a pokud by se některý z plánovaných projektů zrušil nebo zásadně opozdil, ohrozilo by to celou modernizaci armády.