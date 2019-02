Většina Čechů zřejmě ví, co je to GPS a že u jeho zrodu stála americká armáda. Navigační systém Evropské unie jménem Galileo oproti svému americkému konkurentovi tak známý není. Sídlo Galilea se přitom nachází v Praze, díky čemuž je Česko jedním z hlavních center evropského vesmírného výzkumu. Co všechno evropská navigace zemi přináší a proč se unie před lety pustila do jejího vytvoření?

K čemu je Galileo?

O programu výstavby evropského navigačního systému, který byl na počest známého italského astronoma pojmenován Galileo, se začalo hovořit již na začátku tohoto století.

Cílem EU bylo vytvořit navigaci, která bude sloužit především k civilním účelům. Americké GPS, ruský Glonass nebo čínské BeiDou oproti tomu využívají převážně tamní armády.

Galileo zatím funguje v testovacím režimu, většina z jeho plánovaných 30 družic na zemské orbitě už je ale v provozu. Všechny typy mobilních telefonů a některé chytré hodinky, které jsou v unii v prodeji od loňského roku, už proto navigaci Galileo využívají. V budoucnu se s evropskou navigací počítá třeba i pro navigaci samořiditelných vozů.

Oproti GPS je Galileo přesnější. Zatímco GPS umí bod na Zemi zaměřit s přesností na tři metry, odchylka u Galilea je menší než metr. V případě šifrovaného signálu evropské navigace, který budou moci v budoucnu využívat firmy či vládní instituce, dosahuje udávaná odchylka v měření polohy pouze 20 centimetrů.