Prostředkem polorozpadlého areálu pražského výstaviště v Holešovicích prochází muž v šedém kabátě a energicky popisuje své plány. Tohle je potřeba opravit, tohle je ok, tohle bude asi nutné zbourat. Zapáleně mluví o ukrytém "pokladu" historických soch v Lapidáriu a stěžuje si na nevyužitý potenciál napůl vyhořelého Průmyslového paláce.

"Je to jeden z vředů hlavního města, který tu zbyl po bývalém vedení. Mám to tady rád, tak jsem si to vzal na starost. Aby se tu konečně něco změnilo," vysvětluje svou roli v ruinách dlouholetý zastupitel Prahy 7 a nově také náměstek primátora Pavel Vyhnánek (37).

Slova o změně působí v současné Praze jako trochu protivné klišé, Vyhnánkova dosavadní kariéra jim ale dává podporu skutečné reality.

Před pár dny dosáhl toho, aby se městské části vrátilo na účet téměř devět milionů korun, které v minulosti coby příjmy z inzerce v radničním časopise Hobulet zmizely do soukromých kapes.

Ve sporu šlo o dvě společnosti, B.H.S. Bohemia a sekundárně o společnost Mauri, která si v letech 2011–2015 nechávala veškerý zisk z inzerce, ačkoli na to neměla právo. Tehdejší vedení radnice proti tomu neprotestovalo a pro město nevýhodnou dohodu nikdo nikdy nevypověděl.

Vyhnánek si jednoho z mnoha podezřelých pražských kontraktů všiml při svém nástupu na radnici v roce 2014.

Dnes, po pěti letech, tento vcelku nudný – a především beznadějný – případ dotáhl do konce.

Kauza Hobulet, pro Vyhnánka velkolepá cesta milionů zpět do městské kasy, neskončila žádnými velkými ovacemi. Vše se odbylo statusem na Facebooku a vděčnými komentáři od fanoušků. Přitom jde o přelomový příběh: právě díky němu dostává zdejší veřejnost šanci nahlédnout, jak se v české komunální politice nakládá s veřejnými penězi.

Stejné kolečko

Bankéř Pavel Vyhnánek před rokem 2013 nikdy vážně neuvažoval o tom, že by se stal politikem.

Po osmiletém studiu v zahraničí se čerstvý absolvent ekonomie vrátil zpět do Prahy, kde začal pracovat v bankovnictví.

"Jenže pak nám nechtěli vzít dítě do školky na Praze 7, zároveň v baráku, kde jsem koupil byt, jeden člověk zničehonic dostal byt od městské části za 300 tisíc a za čtvrt roku ho prodal za 2,5 milionu korun," vzpomíná.

"S obojím jsem přišel za tehdejším vedením z ODS. Ti se mi vysmáli a dodali, že s tím nejde nic dělat."

A ačkoli si to tehdy neuvědomoval, byl to moment, který ho o pár měsíců později přiměl kývnout na nabídku od Jana Čižinského – tehdy ve výše zmíněném roce 2013 ještě neznámého aktivisty, který hledal lidi do svého týmu

Praha 7 sobě a chtěl s ním dobýt radnici Prahy 7.

Vzájemnou důvěru obou aktivistů prohluboval fakt, že mladého bankéře Čižinský znal už od školních let přes jeho bratra a v minulosti všichni společně protestovali proti koupi předražené radnice.