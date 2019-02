V neděli se v Praze po dvou letech schází celostátní sněm hnutí ANO k volbě vedení na další dvouleté funkční období. Funkci předsedy hnutí bude obhajovat premiér Andrej Babiš, kterého do čela nominovaly všechny krajské sněmy. Většina pak na prvního místopředsedu navrhla Jaroslava Faltýnka. Šéf poslanců ANO je jím i nyní.

Volba předsedy by se měla uskutečnit kolem 15:00, následovat budou volby dalších členů předsednictva.

Na předsedu hnutí byl nominován pouze Babiš, který ani v předchozích letech neměl protikandidáta. Faltýnek má podporu většiny krajských sněmů na obhajobu pozice prvního místopředsedy hnutí, podpořil jej také premiér. Na základě nominací krajů by se o post měli ucházet také středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová a bývalý brněnský primátor Petr Vokřál. Ten však dříve řekl, že se kandidatury možná vzdá.

V takovém případě by Vokřál rád obhajoval post řadového místopředsedy. Kromě něj na tuto pozici kraje nejčastěji nominovaly ministra životního prostředí a vicepremiéra Richarda Brabce, předsedu Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka a Pokornou Jermanovou. V nominacích se ojediněle objevili také ostravský primátor Tomáš Macura, moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák nebo šéf pražského ANO Jan Říčař. O pozici místopředsedy projevil zájem i neúspěšný kandidát na pražského primátora Petr Stuchlík.

Babiš varoval před papalášstvím

Babiš ve svém projevu zkritizoval papalášství, které se podle něj začíná v hnutí projevovat. Jako příklad uvedl registrační značky na autech nebo luxusní superby. Řekl také, že vidí někdy snahu o privatizaci krajských organizací. V projevu také slíbil zrušení superhrubé mzdy, snížení daní zaměstnancům, důležitá je podle něj také revize sociálních dávek či omezení počtu kontrol podnikatelů.

"Víte, jak často mluvím a kritizuji kumulaci funkcí, zneužívání výhod, drahá služební auta, prostě papalášství. To se začíná objevovat i u nás," poznamenal Babiš. "Primátorské SPZ, milionové superby a podobné nesmysly. Když to čtu v médiích, tak jsem naštvaný a stydím se za to, jaké lidi naše krajské organizace vybírají na kandidátky," doplnil. Konkrétní osoby nejmenoval. Registrační značku "na přání" s nápisem PRIMATOR má děčínský primátor za ANO Jaroslav Hrouda. Jeho služební auto Škoda Superb Laurin & Klement stálo milion korun.

Podle Babiše se někteří členové ANO zajímají o volby pouze tehdy, když v nich sami kandidují, a nepracují pro hnutí jako celek. "Nezakládáme nové buňky, stále máme problém s příjímáním nových a schopných lidí. V některých krajích vidíme snahu o privatizaci krajských organizací. Nebo třeba kumulace funkcí je obrovský problém," poznamenal. "Někteří z nás se mohou snažit bojovat za hnutí, za jeho obraz ze všech sil, a potom přijdou kolegové, kteří nám to kazí, což mě značně znechucuje. Každý z vás by si měl sáhnout do svědomí a uvědomit si, proč jsme šli do politiky," dodal.

Vyzval členy, aby se věnovali práci pro lidi a snažili se o dobré jméno hnutí. Úspěšné může být podle něj pouze permanentní prací a dodržováním základních hodnot.

Babiš chce zrušit superhrubou mzdu a zrevidovat sociální dávky

V další části svého třičtvrtěhodinového projevu slíbil Babiš mimo jiné zrušení superhrubé mzdy a snížení daní zaměstnancům.

Takzvaná superhrubá mzda funguje od roku 2008 a znamená, že základem daně z příjmů zaměstnanců je hrubá mzda navýšená o odvody zaměstnavatele na zdravotní a sociální pojistné.

V energetice odmítl energetický mix založený podle německého vzoru na obnovitelných zdrojích. "My máme jádro a to chceme nadále rozvíjet a obnovovat," řekl. Česko se podle něj neobejde bez výstavby jaderných bloků.

Vláda by se podle něj měla také zaměřit na revizi sociálních dávek nebo na rodinnou politiku. Pochválil Maďarsko a jeho nový plán na zvýšení porodnosti. "Neříkám, že půjdeme identickou cestou, ale je to správný postup ke zvyšování porodnosti," poznamenal.

Podnikatelům chce ulevit například tím, že by stát omezil kontroly nejvýše na pět za rok. Chce také zavést paušální daň placenou jednou částkou. Na adresu elektronické evidence tržeb, která ve sněmovně budí velký odpor opozičních stran, řekl, že poctiví živnostníci ji vítají. Svoji představu shrnul jako malý a levný stát, který nikoho neotravuje. Stát se podle něj musí vžít do malého živnostníka, aby věděl, co ho trápí.

AB na sněmu hnutí ANO.. Příští týden se chce sejít se šéfem komunistů... Sledujte @Aktualnecz a @Hospodarky pic.twitter.com/prTxiNsSa4 — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) February 17, 2019

Charanzová povede ANO do eurovoleb

Evropská unie by se podle jedničky hnutí ANO pro volby do Evropského parlamentu Dity Charanzové měla vrátit k původnímu poslání, kterým bylo zajistit mír, bezpečnost a podmínky pro prosperitu. Podle ní je potřeba "reset" ve fungování evropských institucí.

EU prošla za posledních několik let řadou zatěžkávacích zkoušek, řekla Charanzová. Jmenovala například dluhovou krizi v Řecku, migrační vlnu, kde podle ní EU selhala, a aktuálně brexit, který dle jejího názoru lomcuje britskou ekonomikou. Podobná situace by podle ní pro českou ekonomiku mohla být tvrdou ranou. Poznamenala také, že Češi patří k největším euroskeptikům. "Jen 39 procent z nás považuje členství v Evropské unii za pozitivní. Není to ale chyba lidí, že nevidí přidanou hodnotu Evropské unie, výhody, které nám plynou z členství," řekla. Podle ní je třeba názorům občanů naslouchat.

Unie by se měla vrátit ke svým kořenům, míní Charanzová. Znovu nastolenou výzvou je podle ní otázka bezpečnosti, vyvstala s migrační krizí, vlnou teroristických útoků i s rozvojem technologií. "Společným úsilím musíme zastavit pašeráky lidí, zrychlit azylové řízení a navracení migrantů. Kdo azyl nedostane, musí z Evropské unie odjet. Zabývat se musíme společně ale i kybernetickými hrozbami, lepší ochranou kritické infrastruktury," poznamenala.

Česko podle Charanzové čeká tvrdé vyjednávání o víceletém evropském rozpočtu. "Jde o jednu z nejdůležitějších legislativ, které budou mít přímý dopad na Českou republiku. Hlavním cílem je, abychom si mohli určovat u nás, kam chceme prostředky směrovat," uvedla. Důležité podle ní je, aby kromě financí na bezpečnost byl dostatek peněz na financování projektů ze strukturálních fondů a na investice do životního prostředí, vzdělávání, výzkumu a inovací.

Na vnitřním trhu EU je podle Charanzové nutné bojovat proti zavádění protekcionistických opatření ze strany některých členských států. Jmenovala například omezení pro firmy, které vysílají své pracovníky, odborníky a řemeslníky do ostatních zemí. Unii ale na závěr popsala jako skvělý, světově unikátní projekt.

Podle Babiše by mohla v nové Evropské komisi, která bude sestavena po volbách, pokračovat i dosavadní eurokomisařka za Česko Věra Jourová. "Naše komisařka paní Jourová dělá dobrou práci, myslím si, že pokud se shodneme ve vládě, tak by neměl být důvod, aby nepokračovala, aby usilovala o lepší pozici," řekl Babiš novinářům. Jourová má nyní na starosti spravedlnost, ochranu spotřebitele a rovnost mužů a žen. Podle Babiše je pro Česko důležité portfolio vnitřního trhu.

Videozdravici na sněm poslal Hans van Baalen, prezident frakce Aliance liberálů a demokratů (ALDE), jejíž místopředsedkyní Charanzová je od loňského listopadu. Popřál hnutí ANO spoustu křesel v novém EP. Babiš je podle něj premiér s misí a doufá v to, že ji přenese i do Evropského parlamentu.