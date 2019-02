Češi za internet v mobilu platí stále jedny z nejvyšších částek ze všech Evropanů. Zatímco za cenu 30 eur (770 korun) si Dánové, Poláci či Finové přijdou na neomezený příděl dat, zákazníci tuzemských mobilních operátorů za podobnou sumu dostanou jenom tři až sedm gigabytů. Podle ministryně průmyslu a obchodu Marty Novákové (za ANO) přitom na vině nejsou čeští operátoři, ale spotřebitelé.



„Když budete někomu pořád dokolečka opakovat ‚máme drahá data, máme drahá data‘, tak co uděláte? Když vezmete mobil, tak se nepřipojíte na internet přes data, ale budete hledat volnou wifinu. A tady jsme u toho. Čím méně se těch dat používá, protože se jim vyhýbáme, no tak tím vlastně nepřispíváme k tomu, aby byla levnější,“ řekla ministryně o víkendu v pořadu České televize 168 hodin.

„Jestliže operátor postaví svoji síť, ta stojí miliardy, a potom mu tu síť nikdo dostatečně nevyužívá, tak pro tu malou skupinku, která ji využívá, jsou ta data drahá. To znamená, my potřebujeme, aby daleko víc lidí využívalo těch mobilních sítí. To je jedna z cest, která k tomu zlevnění dat povede,“ dodala Nováková vlastní recept, jak mobilní internet zlevnit.

Vyjádření ministryně je ovšem v přímém rozporu s tím, co prosazuje premiér Andrej Babiš (ANO) i Český telekomunikační úřad (ČTÚ), který na mobilní trh dohlíží a který pod ministerstvo Novákové spadá. Úřad i Babiš vidí řešení právě ve změně chování operátorů, a nikoliv jejich zákazníků.

„Věřte mi, že skutečně je priorita hnutí ANO a moje priorita, abych něco s těmi předraženými mobilními daty a mobilními operátory udělal,“ nechal se začátkem ledna slyšet Babiš na svém Facebooku. ČTÚ pak ve zlevnění dat doufá v souvislosti s chystanou letošní aukcí mobilních frekvencí. Do té úřad hodlá přizvat čtvrtého operátora, který by dosavadní dominanty - T-Mobile, O2 a Vodafone - tlačil do zlevňování.

Bezplatný wi-fi internet nevyužívají jen Češi

Z hlediska oblíbenosti bezplatného wi-fi internetu má Nováková pravdu. Podle posledního šetření Eurostatu z roku 2017 patří Češi k přeborníkům ve využívání tohoto typu připojení. Na mobilu se přes wi-fi jednou za čas připojí přes 92 procent z nich. Celá pětina Čechů si navíc vystačí výhradně s wi-fi. Na vině jsou zřejmě již zmiňované vysoké ceny dat operátorů. Ve stejné situaci se přitom nacházejí i Maďaři, Kypřané nebo Řekové: také oni jsou unijními přeborníky ve využívání wi-fi a také oni platí jedny z nejvyšších cen za data. Ve snaze vyhnout se drahému internetu operátorů tak nejsou Češi v Evropě sami.

Lídři tuzemského mobilního trhu obvykle vysokou cenu svých mobilních dat zdůvodňují tím, že za ceny z jejich oficiálních ceníků většina zákazníků “nedatuje”. Předloni jim v tomto směru dal za pravdu antimonopolní úřad. Ze stolu smetl podezření, že by T-Mobile, O2 a Vodafone v minulosti uzavřely kartel tím, že svým klientům nabízely shodné tarify s 1,5 GB za totožnou cenu 749 korun. Kartel se podle úřadu nepotvrdil právě proto, že až 70 procent Čechů platí za tarify podpultové ceny, které v cenících nejsou a které jsou výhodnější.

Český telekomunikační úřad ovšem s takovým číslem nesouhlasí. “Podle hrubého odhadu se k takzvaným retenčním či akvizičním nabídkám operátorů dostane asi pětina zákazníků, kteří si v průměru vyjednají 30procentní slevy,” řekl ČT mluvčí úřadu Martin Drtina. Na operátory platí, když jim lidé vyhrožují odchodem ke konkurenci. Vzhledem k relativně vysokým pokutám za předčasné ukončení většinou dvouletých smluv se ale takové dohadování vyplatí právě až ve chvíli, kdy se platnost současné smlouvy zákazníka chýlí ke konci.

Ceny by mohl snížit příchod čtvrtého operátora

Telekomunikační úřad vidí naději ke zlevnění drahých mobilních dat v Česku v přilákání čtvrtého operátora na trh prostřednictvím chystané mobilní aukce. Svůj zájem o dražbu, která proběhne v druhé půlce letošního roku, už projevily české firmy Nordic Telecom a ha:vel. Příklady z jiných evropských zemí, na jejichž trhy již čtvrtí operátoři vstoupili, ukazují, že to tamním zákazníkům přineslo výrazně výhodnější ceny. Čtvrtý italský operátor Iliad například prorazil s nabídkou tarifu v hodnotě 204 korun (7,99 eura), ve kterém nabízí neomezené volání a 50 GB dat. Na takový tarif už zlevňováním reagovali i tamní konkurenční operátoři. Podobné zlevňování v minulosti se vstupem čtvrtého operátora nastalo také ve Francii, Polsku či v Nizozemsku.

Vysoké ceny mobilních dat v Česku potvrdilo aktuální únorové šetření spotřebitelské organizace dTest i říjnová celoevropská analýza finské společnosti Research Rewheel.