Na prvních třech místech kandidátky Starostů a nezávislých a TOP 09 do květnových voleb do Evropského parlamentu budou europoslanci Jiří Pospíšil (TOP 09), Stanislav Polčák (STAN) a Luděk Niedermayer (TOP 09). Volební spolupráci stvrdili zástupci obou stran v pondělí v Praze. Lídr Pospíšil by pokládal za úspěch, pokud by koalice aspoň obhájila nynější čtyři mandáty v europarlamentu a získala by 12 až 15 procent hlasů.

Nadcházející evropské volby budou podle předsedy STAN Petra Gazdíka mimořádně důležité. "Bude se hrát o budoucnost Evropy, o budoucnost našich dětí," uvedl. Šéf TOP 09 Pospíšil řekl, že kandidátka se orientuje na proevropské voliče a bude se vymezovat vůči nejsilnějšímu vládnímu hnutí ANO a nejsilnější opoziční ODS. Podotkl také, že pokud bude projekt úspěšný, STAN a TOP 09 budou jednat o spolupráci do krajských voleb příští rok.

Kandidátku podporují také Strana zelených, Liberálně ekologická strana (LES) a různá regionální uskupení. Například na pátém místě listiny figuruje předseda zelených Petr Štěpánek a na desátém manželka bývalého ministra životního prostředí Martina Bursíka, někdejší poslankyně Kateřina Bursíková Jacques. Bursíková Jacques reprezentuje na kandidátce LES. V první desítce jsou také například bývalí poslanci TOP 09 Marek Ženíšek a Gabriela Pecková a technik Pavel Pavel, jenž se proslavil tím, že se mu v roce 1986 podařilo na Velikonočním ostrově "rozchodit" obří sochy moai.

V případě zvolení budou všichni europoslanci STAN a TOP 09 působit ve stejné frakci. Do volební kampaně dají obě strany po pěti milionech korun, dohromady tedy přijde na deset milionů.

TOP 09 a STAN spolupracovaly už dřív. TOP 09 kandidovala do sněmovny s podporou starostů v roce 2009 a 2013, společnou kandidátku strany měly také při minulých evropských volbách před pěti lety. Spolupráce skončila předloni, do sněmovny se tehdy obě strany dostaly samostatně a jen těsně.

Většina dalších sněmovních stran už lídry kandidátek do evropských voleb představila, jde vesměs o europoslance. Listinu hnutí ANO povede Dita Charanzová, ODS Jan Zahradil, ČSSD Pavel Poc, KSČM Kateřina Konečná a KDU-ČSL Pavel Svoboda. Lídrem pirátů je softwarový specialista Marcel Kolaja. Hnutí SPD Tomia Okamury by mělo kandidátku představit do konce února.