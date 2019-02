Ministerstvo zemědělství možná dostane pravomoc zasahovat v případě mimořádných situací nad rámec zákona hospodaření s lesy s cílem co nejvíce omezit škody. Vláda na pondělním jednání podpořila úpravu lesního zákona, jak ji navrhla skupina poslanců kvůli nynější kůrovcové kalamitě. Na tiskové konferenci po zasedání kabinetu to řekl vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD).

Vlastníci lesů tak budou moci na základě mimořádných opatření odložit protikůrovcová opatření v lokalitách, kde již kvůli kalamitě nejsou efektivní, vysvětlilo v tiskové zprávě ministerstvo zemědělství. Kapacity na těžbu by se pak mohly soustředit do míst, která ještě jde zachránit. Nemusely by se tak těžit suché stromy, ze kterých již hmyz vylétl. Výjimky by mohly být i pro zalesňování holin kvůli nedostatku sazenic.

O nezbytných opatřeních by mohlo ministerstvo rozhodnout v případě kalamit v lesích na území nejméně dvou krajů. Případné odvolání proti rozhodnutí ministerstva by nemělo podle novely odkladný účinek.

Ministerstvo počítá s tím, že poslanci novelu přijmou v prvním čtení a nová pravidla začnou platit před začátkem jara, kdy se dá očekávat zvýšený výskyt lýkožrouta. Pokud se tak stane, novela by mohla začít platit v březnu.

Podle předběžného stanoviska pro zákonodárce měl kabinet doporučit přezkoumat předlohu při jejím dalším projednávání "z hlediska ústavního, formulačního a legislativně technického". Vládní legislativci zpochybnili například to, že vlastníci nemovitostí, jejichž práv a zájmů by se rozhodnutí týkalo, by k němu nemohli vznést námitky a nemohli by se ani soudně bránit proti způsobu jejich vypořádání.

Předlohu v připomínkovém řízení podpořila ministerstva zemědělství a životního prostředí. Naopak ministerstva vnitra a obrany doporučila vládě zaujmout k novele záporné stanovisko. Poukázala na vládní návrh, který sleduje stejné cíle a který kabinet schválil už začátkem února. Ministerstvo zemědělství ale tvrdí, že vládní novela řeší další opatření, která nejsou bezprostředně akutní.

O poslanecké předloze, kterou podepsala skupina členů dolní komory za ANO, ČSSD, ODS, SPD, KSČM, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN, rozhodne Parlament.