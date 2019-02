Pokud březnový sjezd ČSSD nezvolí ministra zahraničí Tomáše Petříčka místopředsedou strany, zváží setrvání ve vládní funkci. Neúspěch na sjezdu by vnímal jako signál, že jeho politika nemá ve straně dostatečnou podporu. Petříček to v úterý řekl novinářům. Na sjezdu chce prosazovat moderní levicovou politiku, v případě zvolení místopředsedou by pak chtěl ve vládě razantněji prosazovat priority ČSSD vůči hnutí ANO.

"Pokud by mi sociální demokracie podporu nedala, vnímal bych to, že moje politika nemá u delegátů, u straníků dostatečnou podporu, abych pokračoval dále," řekl Petříček. "Nechci teď předjímat, jak sjezd dopadne, nicméně já bych sám asi zvažoval, jestli budu setrvávat na pozici ministra zahraničních věcí," uvedl.

Petříček dlouhodobě čelí kritice ze strany prezidenta Miloše Zemana, který na sjezdu ČSSD promluví jako host. Šéf diplomacie ale nepředpokládá, že by vystoupení prezidenta mohlo jeho šance na zvolení nějak ovlivnit.

"Nechci předjímat, s čím pan prezident přijede na sjezd. Já si myslím, že sociální demokracie je strana, která by se měla především řídit tím, co je v zájmu sociální demokracie, a nenechat si mluvit od nestraníků do toho, jaké je naše vnitřní rozhodování," řekl.

Jako místopředseda by se snažil o přiblížení strany k moderní evropské levici. "Nikdy jsme pořádně nedotáhli modernizaci sociální demokracie, měli bychom se konečně stát jasnější, srozumitelnější moderní levicovou stranou," řekl.

"Sociální demokracie potřebuje znovu nalézt cestu, jak oslovovat i městského voliče, ale zároveň být připravena i na to, že naše společnost se mění. Čelíme novým problémům, i lidé, kteří manuálně pracují, budou v budoucnu čelit problémům zavádění robotů, digitalizace," uvedl. ČSSD by podle něj měla být ta strana, která se bude zasazovat o práva pracujících v nové podobě společnosti.

Petříček by se také v případě zvolení místopředsedou ČSSD chtěl více vymezovat vůči vládnímu partnerovi, hnutí ANO. "Myslím, že bychom měli být razantnější při prosazování svých politických priorit a programu, který jsme před voliči obhajovali před loňským rokem," řekl. Očekává, že totéž bude sjezd chtít i od předsedy strany a ministra vnitra Jana Hamáčka, který je jediným kandidátem na předsedu.

Podle Petříčka by ČSSD neměla usilovat o setrvání ve vládě za každou cenu. "Myslím, že sociální demokracie by měla vždy nejprve prosazovat svůj program a pak trvat na setrvání v nějaké koalici. Pokud nebudeme schopni prosazovat svoji politiku, to, co chceme, abychom pro lidi dělali, tak v tu chvíli ta spolupráce možná postrádá smysl," řekl.