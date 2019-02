Osobní vlak na Vysočině mezi Martinicemi a Velkým Meziříčím jel v úterý několik kilometrů bez strojvůdce. Ve vlaku tou dobou bylo 11 cestujících, nikomu se nic nestalo. Informoval o tom v pátek server NovinyVM. Incident následně potvrdily České dráhy, Drážní inspekce i policie. Vlak během jízdy bez strojvedoucího nehavaroval, nikomu se nic nestalo a nebyla zaznamenána žádná škoda, uvedla inspekce. Případ se nyní vyšetřuje, nejspíš jde o selhání strojvedoucího, který byl mimo vlak.

Incident se stal v úterý po deváté hodině ráno. Podle mluvčího Drážní inspekce Martina Drápala se vlak rozjel v situaci, kdy strojvedoucí nebyl ve vlaku. Konkrétní příčiny, jak se vlak rozjel a následně zastavil, zatím známy nejsou, vyšetřuje je inspekce a policie, dodal. "Oznámení jsme přijali a případem se zabýváme. Šetříme ho pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti, ze kterého je podezřelý strojvedoucí vlaku," řekla mluvčí krajské policie na Vysočině Dana Čírtková. Rozhodující podle ní budou závěry Drážní inspekce.

Podle serveru NovinyVM se cestující po zjištění, že jedou v neřízeném vlaku, snažili soupravu zastavit pomocí ruční brzdy. Ta však nefungovala a ve voze vypukla panika. Po šesti kilometrech a překonání tří vysokých mostů a jednoho tunelu dojel vlak do Velkého Meziříčí a zastavil. K tomu nejspíš přispěla změna sklonu trati.

Na lince jezdí České dráhy. "Podle prvotních informací z šetření se lze již nyní domnívat, že k mimořádnosti došlo v důsledku individuálního selhání lidského faktoru. Strojvedoucí vlaku byl stejně jako při všech jiných podobných mimořádných událostech postaven mimo výkon služby strojvedoucího a přeřazen na jinou práci v depu," řekl mluvčí státního dopravce Petr Šťáhlavský. Dodal, že motorový vlak se rozjel na místě, kdy mířil z kopce. Několikakilometrovou jízdu absolvoval bez zapnutého motoru.

Jaroslav Vondrovic z Federace strojvůdců příčiny neřízené jízdy nedokázal odhadnout. V každém vlaku by však podle něj měly být bezpečnostní mechanismy, které by neměly umožnit rozjezd vlaku bez strojvedoucího. "Nedovedu si vysvětlit, proč to v tomto případě nefungovalo," podotkl.

Důvody rozjezdu vlaku si nedokázal vysvětlit ani bývalý předseda Odborového sdružení železničářů Jaroslav Pejša. "Jsem z toho v šoku, něco takového musí vyděsit naše cestující," řekl. Případ chce řešit při březnovém jednání dozorčí rady Českých drah, jíž je členem.